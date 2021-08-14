مواطنون عن «حياة كريمة»: تعليم وصحة وبنية تحتية

تغيير شامل أحدثته مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى «حياة كريمة» فى حياة المصريين، من خلال وصول أوجه التنمية الشاملة إلى كل ربوع مصر، عبر المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وهو المشروع الذى يعالج أزمات ظلت لعقود سابقة عبئًا كبيرًا ومتزايدًا على كاهل المواطنين، خاصة فى المناطق النائية.

وتعمل مشروعات التنمية على عدة محاور بهدف تحسين حياة أكثر من ٨٥ مليون مصرى فى ريف مصر، عبر تغيير كامل للبنية التحتية وتطوير الخدمات المختلفة، التى تشمل مشروعات الطرق والكهرباء وتوصيل الغاز والصرف الصحى والرى، بخلاف قطاعات التعليم والصحة والسكن الكريم.

«الدستور» ترصد، فى التقرير التالى، جانبًا من هذه الإنجازات فى عدد من المحافظات.

الشرقية: قوافل طبية وعمليات جراحية مجانية فى «الحسينية»

أعرب شباب مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، المقرر تطوير قراه كاملة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، عن سعادتهم بالمبادرة بعدما أصبح المركز موضع اهتمام من قِبل القيادة السياسية.

قال علاء إبراهيم، من شباب المركز عضو مجموعة «قوة شباب الحسينية»، إن المسئولين عقدوا أكثر من لقاء مع رئيس مجلس المدينة ومسئولى القطاعات المختلفة لقياس مدى رضا الأهالى عن عمل المبادرة، والوقوف على احتياجات القرى المختلفة.

وأوضح «إبراهيم» أنه تم عقد لقاء، مؤخرًا، برئاسة المهندس سامى معجل، رئيس مركز ومدينة الحسينية، وبحضور حشد من الشباب وشخصيات عامة وقيادية بالمركز، وتمت مناقشة جميع المشاكل والعواقب التى تتواجد فى جميع قرى المركز، وتم طرحها على المسئولين والرد عليها من قبل المهندس سامى معجل الطحاوى، رئيس مجلس ومدينة الحسينية.

وذكر أن مبادرة «حياة كريمة» تعمل فى نطاق ١٢ مجالًا هى: «المياه والكهرباء والاتصالات والغاز والصرف الصحى ومراكز الشباب والوحدات الصحية ومجمعات الخدمات والمجمعات الحرفية والمجمعات الزراعية والمدارس والطرق»، لافتًا إلى أنه سيتخذ جميع الإجراءات من أجل حل مشاكل المواطنين وأهالى مركز الحسينية.

وفى سياقٍ متصل، أعرب يحيى منيع، من أبناء المركز، عن تقديره جهود الدولة فى القطاع الصحى، لافتًا إلى أن قرى المركز أصبحت موضع اهتمام للقوافل الطبية من مديرية الشئون الصحية وجامعة الزقازيق، بعدما كان هناك إهمال كبير فى هذا المجال.

وأضاف «منيع» أنه تم تنظيم أكثر من قافلة طبية استهدفت الكشف المجانى على الأهالى وصرف العلاج اللازم، والتأهيل للعمليات الجراحية فى حالة احتياج المريض لإجراء جراحة، مشيرًا إلى أن قرى مركز الحسينية عانت لفترات طويلة من التهميش وانعدام الخدمات.

كفرالشيخ: مجمع حكومى متكامل للخدمات

وجّه أهالى قرى مركز مطوبس، بمحافظة كفرالشيخ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الإنجازات التى حققتها مبادرة «حياة كريمة» لهم، على رأسها حل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى التى يعانى منها الأهالى منذ ٦٠ عامًا، فضلًا عن بناء المدارس ورفع كفاءة الطرق.

وقال محمد السيد، من أهالى قرية البصراط، إن سكان القرية شعروا بسعادة كبيرة حينما علموا بأن المبادرة سبتدأ عملها بحل مشكلة الصرف الصحى، لافتًا إلى أن مياه الصرف الصحى كانت تملأ الشوارع وتتسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وأضاف «السيد» أن المبادرة أنشأت مركزًا حكوميًا متكاملًا للخدمات، ليتمكن كل مواطن من استخراج أوراقه الرسمية دون الذهاب للمدينة، منوهًا بأن المبادرة أصلحت أعمدة الكهرباء المتهالكة التى كانت تشكل خطرًا على حياة الأطفال والكبار.

وقال محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ للمشروعات منسق وحدة مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، إن «حياة كريمة» تعمل على تطوير ١٨ قرية و١٨٧ تابعًا بمطوبس، وتوفر جميع الخدمات للأهالى، مثل الغاز الطبيعى والإنترنت.

وأضاف «رأفت» أنه جرى تنفيذ ٧ مشروعات صرف صحى من أصل ١٢ مشروعًا فى المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ ٣٥ مشروعًا.

وتابع: «جرى حصر ٩٠٠ منزل سيجرى تأهيلها، فضلًا عن توصيل الغاز الطبيعى لكل المنازل، وسيجرى الانتهاء من مشروعات المدارس خلال أشهر».

مشروعات الصرف الصحى على رأس أولويات مبادرة «حياة كريمة»

سوهاج: وحدات صحية.. وإصلاح خطوط المياه

تشهد قرى سوهاج تنفيذ ١٢٣٨ مشروعًا فى ٢١ قطاعًا خدميًا مختلفًا، بتكلفة تصل إلى ٤٥ مليار جنيه، موزعة على ١٨١ قرية، و١١٢٣ نجعًا وتابعًا، بعدد ٧ مراكز بنطاق المحافظة، وهى: البلينا وجرجا والمنشأة ودار السلام وساقلتة وطما والمراغة.

وقال محمود بيومى، من أهالى قرية أم دومة بمركز طما، إن السكان كانوا يذهبون إلى مدينة سوهاج على بعد ٦٠ كيلو من قريتهم لتلقى أبسط العلاجات، ولكن بعد افتتاح الوحدة الصحية أصبح العلاج على بُعد دقائق معدودة من المنازل، وهى على مساحة ٧٢٠ مترًا، بتكلفة ٥ ملايين جنيه، لتخدم أكثر من ٢٠ ألف مواطن بقرية أم دومة، والقرى والنجوع المجاورة.

وقال أحمد رشدان، من أهالى بنى حميل بالبلينا، إن وضع قريته كان سيئًا قبل «حياة كريمة»، حيث كانت مواسير مياه الشرب متهالكة والشرب منها كان يؤدى إلى فشل كلوى، والطرق لم تكن ممهدة، والمصارف تملؤها القمامة.

وأضاف: «المبادرة أنقذتنا من شبح الفقر والخدمات السيئة التى جعلت قريتنا طاردة لأهلها»، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب فكرة «حياة كريمة».

وذكرت حنان الشريف، من قرية الكوامل بحرى، أن «المبادرة غيرت الوجه القديم لقريتنا، وأصبحت الخدمات متوافرة، وعلى أكمل وجه، وأصبحت لدينا طرق ممهدة، ووحدة صحية مجهزة بكل الأجهزه الحديثة».

الدقهلية: تجديد خطوط الصرف.. واستكمال أعمال نقل المخلفات

قال هيثم يحيى، أحد أهالى قرية كفر الحاج شربينى التابعة لمركز شربين، بمحافظة الدقهلية، إن القرية كانت تحتاج إلى إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحى، ونقل تجمعات القمامة من مدخلها وشوارعها، وهى متطلبات بدأت المبادرة فى تنفيذها، موضحًا أنه يجرى حاليًا تطوير خطوط الصرف واستكمال أعمال النظافة ونقل القمامة، «وهناك سيارتان للنقل تأتيان على فترتين خلال اليوم، لجمع المخلفات».

وقال محمد مختار، أحد أهالى قرية كفر الترعة القديمة، إن بناء المدرسة الابتدائية سيوفر على أبنائهم مشقة الذهاب والسفر يوميًا إلى أقرب مدرسة ابتدائية، التى تبعد عن القرية نحو ١٠ كيلومترات، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أعطى الاهتمام اللازم للقرى الأكثر احتياجًا.

وذكر فهمى عطية، أحد أهالى قرية رأس الخليج، أنه لم يكن يتوقع أن يتم العمل بالمبادرة بهذه السرعة، والانتهاء من عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى مدة لا تتجاوز ٦ أشهر، مؤكدًا أن ما تم على أرض الواقع يعد إنجازًا.

قنا: تطوير ١٣ ألف منزل يقطنها 66500 ضمن «سكن كريم»

كشف خالد أبوالوفا، منسق مبادرة «حياة كريمة» فى محافظة قنا، عن تفاصيل المشروعات التى تنفذها المبادرة الرئاسية لتطوير ١٩ وحدة محلية قروية فى ٨٨ «قرية أم» تضم ٤٩٢ نجعًا وعزبة وتابعًا فى ٥ مراكز موزعة كما يلى: «٣٣ قرية بمركز أبوتشت، و٩ قرى بمركز فرشوط، و١٧ قرية بمركز دشنا، و٣ قرى بمركز الوقف، و٢٦ قرية بمركز قوص».

وقال «أبوالوفا»، لـ«الدستور»، إنه تم اختيار هذه القرى وفقًا لعدد من الضوابط والشروط، مثل معدلات الفقر ونقص الخدمات، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات تنموية بتلك القرى والنجوع تُسهم فى إحداث تنمية حقيقية ومستدامة تنعكس على كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية لأهالى القرى المستهدفة وفقًا لـ«رؤية مصر ٢٠٣٠».

وأشار إلى أن إجمالى المبالغ المرصودة لعمليات التطوير فى هذه المراكز ١٤.٥ مليار جنيه، بخلاف «سكن كريم» الذى يستهدف تطوير ورفع كفاءة أكثر من ١٣٧٧٩ منزلًا يقطنها حوالى ٦٦٥٠٠ مواطن.

وذكر أن إجمالى عدد المستفيدين من أهالى محافظة قنا من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يصل إلى مليون ونصف المليون مواطن، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مجمعات خدمات فى كل وحدة قروية، ووصلات مياه لأكثر من ٣٥ كيلومترًا، وتبطين الترع ومحطات مياه وشركات صرف وأعمدة إنارة وشبكات كهرباء، ومراكز شباب وبناء مدارس جديدة، ورفع كفاءة عدد من المدارس المتواجدة بالفعل.