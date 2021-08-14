السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبراء المال: 40% أرباحًا متوقعة لطرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية

منحت تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول طرح شركة العاصمة الإدارية بالبورصة المصرية مجتمع سوق المال جرعة تفاؤل كبيرة بشأن مستقبل البورصة بشكل عام وقطاع الاستثمار العقارى بشكل خاص.

وقال محمد حسن، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر للاستثمارات المالية، إن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة نقلة تاريخية فى طروحات البورصة.

وأضاف، لـ«الدستور»، أن الرئيس السيسى أكد أن بناء العاصمة الإدارية الجديدة جرى من خلال أموال واستثمارات شركة العاصمة، وليس من المال العام للدولة أو هيئة المجتمعات العمرانية، وأن الشركة تملك ١٠٠ مليار جنيه أموالًا سائلة فى البنوك، إلى جانب أصول تتراوح قيمتها بين ٣ و٤ تريليونات جنيه، ما يجعل طرحها بالبورصة الأكبر فى تاريخها، وعامل جذب قويًا لاستثمارات كبرى وجديدة فى سوق المال. وذكر أن الخطوة ستنعكس بالتبعية على أداء البورصة، نظرًا لإقبال المستثمرين المتوقع على الطرح ذى المكاسب المضمونة، الذى تصل أرباحه المتوقعة إلى نسبة لن تقل عن ٤٠٪ بأدنى تقدير، خاصة أن المستثمرين العرب يفضلون الاستثمار فى قطاع العقارات. وحول تأثير مثل تلك التصريحات على أداء البورصة مع بداية تعاملات الأسبوع، قال إن قطاع الاستثمار العقارى سيكون أكبر المستفيدين من تلك التصريحات، خاصة الشركات التى تتبع القطاع.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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