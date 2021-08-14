السيسي: «ثقوا في أنفسكم.. إحنا لا بنظلم ولا بنتآمر ولا بنخون»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إن الميكنة وإنشاء قواعد بيانات الدولة المصرية ستسهم في حل موضوعات البيروقراطية.

وأضاف، خلال كلمته في حفل الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي، أن الأحوال الشخصية تدخل في إجراءات صعبة، لكن الميكنة ستحل كثيرًا من القضايا بسرعة وبدون أي إجراءات، مردفًا: "إذا فقدت أسرة عائلها، بمجرد استصدار شهادة وفاة، جميع الوزارات المعنية تكون وصلتها وتحصل الأسرة على حقوقها بدون أن تقوم بأي إجراءات".

وختم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه تحية للحاضرين، قائلًا: "كل سنة وإنتوا طيبين، لازم تكونوا واثقين في الله وفي أنفسكم، لا بنظلم، ولا بنفتري، ولا بنتآمر ولا بنخون، بنتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف".