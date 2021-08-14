السيسي: «هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق»

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، قائلًا: "استقر في وجدان الناس، إن الإيجار لا يمكن المساس به، هأل المسألة بزيادة حجم المعروض، هخليكم تمشوا تتكعبلوا في الشقق، لكن علاقة الملكية لازم نحترمها، ونرجع لها كثير من الأمور التي فقدتها".

وأردف خلال كلمته في حفل الإفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي: "الشقة في وسط البلد إيجارها 20 جنيه وقيمتها مليون جنيه، من حقك تقعدي فيها ومن حق صاحبها التمتع بملكيتها، لكن استقر في عقولنا ووجداننا إن محدش يقرب من القيمة".

واستطرد الرئيس: "أي حد عاوز شقة هنقدر نوفرهاله، ونعمل توازن نسبي".