بشرى سارة لطلاب الثانوية.. السيسي: انخفاض التنسيق في هذه الحالة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: إنه يرفض التعصب بكل أشكاله، ولا يوجد لديه حل سحري، معقبًا: "لو قارنا حجم التعصب الموجود من 6 سنين، بحجم التعصب الموجود الآن سنجد أنه تراجع، رغم أنه أيضًا غير مقبول أو غير مرضي عنه بدرجة كبيرة".

ورد الرئيس السيسي خلال كلمته في فعاليات إفطار الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي، على سؤال الإعلامية لما جبريل، عن نتائج الثانوية العامة، قائلًا: "إزاي ممكن المجتمع يتصور إن الدولة ممكن تعمل حاجة ضد مصلحة ناسها؟ أمال احنا قاعدين نعمل ايه لو احنا هنعمل ليك في التعليم مشكلة؟".

وأكد الرئيس السيسي أن درجات الطلاب إن قلت هذا العام سيتمكن مثلًا الطالب الذي حصل على 90% أو 80% من الدخول لكلية الطب، مشيرًا إلى أن انخفاض المجاميع لا يعني أن الطلاب لن يكن لهم مكان في كليات القمة، مطمئنا الطلاب أن طريقة الامتحانات والإجراءات التي تمت لم تتم حتى يتم تعذيب الأسر أو الدولة، مؤكدًا أنه كان يجب تغيير نظام التعليم.

وتابع: "لدينا مشكلة إننا بقالنا 50 سنة مغيرناش واقع التعليم، وأصبحنا أسرى للواقع ألا يتغير، وعند تغييره نخاف، رغم أنه للمصلحة العامة، وأطمئن كل الناس أن تطوير التعليم يهدف إلى تحسين العملية وليس هدم مستقبل أبنائنا، وهذا سيظهر قريبًا".

واستكمل: "حتى لو المجاميع انخفضت سيدخل الطلاب الكليات بالتوازن، ولو التنسيق كان في كلية الطب في السابق بياخد من 100% أو 99%، والمجاميع انخفضت، هياخد دلوقتي من 90% مثلًا".