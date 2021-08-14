انطلاق مبادرة ابني ابنك لنشر التوعية بين الأبناء في دمياط

قال الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن مبادرة "ابنى ابنك" ستنطلق بعد غد بالجمعية الخيرية بكفر الغاب بمركز كفر سعد، بالتعاون بين مديرية الصحة ووحدتي السكان وتكافؤ الفرص بالمحافظة وأيضًا مديرية الشباب والرياضة ومكتبة مصر العامة والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للسكان وصندوق مكافحة الإدمان.

وتستهدف المبادرة التى ستستمر على مدار شهرين نشر التوعية بين الآباء بالاساليب الخاصة بالتربية الايجابية لابنائهم نفسيًا وبدنيًا واجتماعيًا، حيث ستتضمن خطة المبادرة محاضرات توعوية بالتربية الايجابية للمراهقين و التغذية الصحية السليمة وتوضيح حول فن الانصات والاستماع الجيد، وستنطلق هذه المبادرة اولا بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، على أن يتم تنفيذها تباعًا بمراكز المحافظة.

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الأعمال النهائية التى تجرى على قدم وساق بخطة تطوير كورنيش النيل وحديقة بنت الشاطئ بميدان الساعة بمدينة دمياط، حيث أعلنت عن قرب افتتاح المشروعين لتشهد المدينة نقلة جديدة بخطة التنسيق الحضارى و تحول كامل بشريانها.

وذكرت المحافظ أن طريق كورنيش النيل قد شهد عملية متكاملة من التطوير والتى تضمنت رفع كفاءة سور وممشى الكورنيش و الجزيرة الوسطى و أعمدة الإنارة الديكورية و إحلال كابلات الكهرباء و انشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، وأيضاً رصف الطريق بالأسفلت وتخطيطه وذلك بطول ٣ كم بدءًا من منطقة الدعايم حتى ميدان الساعة.

أضافت محافظ دمياط أنه جارى الانتهاء من اللمسات النهائية بحديقة بنت الشاطئ والتى شهدت تطوير متكامل لكافة ارجائها، حيث شملت إحلال سور الكورنيش وممشى ومنطقتين للصيد وألعاب الأطفال ومقاعد و تشجير الحديقة وإنشاء سور محيط بها للحفاظ عليها وأيضاً رفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن و سارى العلم، وكذا إنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة مزودة بمظلات.

وأوضحت منال أن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كافة الأعمال وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات، لتنفيذ مشروعات تطوير وتنسيق حضارى متكاملة تليق بتلك المنطقة التى تُعد الأهم على الإطلاق بقلب المدينة.