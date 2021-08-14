السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسي: «الدولة مبتعملش حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول»

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ردًا على سؤال مواطن حول توفير ورشة عمل له، مؤكدًا أن هذا ما تقوم به الدولة، وأننا نحتاج دائمًا أن نكون متابعين على مواقع الوزارات المختلفة ودائمًا يعلن عنها في الأخبار وصفحة الرئاسة.

وأضاف خلال كلمته خلال حفل إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي: "عندما يكون هناك مشروع ونجد أنه لم يحقق أهدافه فإننا نفكر، فالمصانع الكبرى لها أشكال مختلفة وتصميم مختلف، ولكني أتحدث عن المشاريع الصغيرة وهي وحدات صغيرة إلى جانب بعضها ولم نشعر بذلك كمواطنين، لأن الإعلام لا يغطيها".

وتابع: "إتاحة أماكن للتشغيل للعمل حتى ولو كان تحت الكباري، لم يتحدث عنها أحد قبل ذلك، وقال نعمل منشآت تحت الكباري، إحنا اللي عملناها لكي نعطي فرص عمل للناس المحيطة بالمكان".

وأكد أنه خلال 6 أشهر، سيكون هناك مناطق حرفية وليست صناعية، للأشغال البسيطة، ونتحرك في ذلك وسنعمل تصميمات راقية جًدا وهي معمولة لكم "باسوس"، مثلًا والدولة لن تعمل شيء إلا مثل الكتاب ما بيقول وأنا قاعد عليها حتة حتة بس ساعدونا بالثقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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