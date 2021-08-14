السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد ارتفاع أسعار الذهب.. تجار: «الوقت الحالي الأنسب للبيع»

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب الأسبوع الماضي ارتفاعاً ملحوظاً ولايزال مستمرا في تعاملات اليوم متأثرة بالأسواق العالمية.

ورصدت «الدستور» أسعار الذهب في السوق وحجم الإقبال على الشراء والبيع وتوقعات التجار بأسعار الذهب في لأيام المقبلة.

وقال حسام مصطفي أحد تجار الذهب في منطقة المعز، إن أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لذلك أصبح جميع تجار الذهب يترقبون الأسعار قبل بداية تعاملاتهم اليومية.

وأضاف أن المتوقع ارتفاع الأسعار الأيام المقبلة بسبب ارتفاع أسعاره عالمياً وينصح المواطنين بعدم البيع او الشراء في تلك الفترة حتى يستقر الأسعار.

وأفاد خليل سامح  أحد العاملين بمحل ذهب، أن الأسعار زادت في تعاملات اليوم حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 ألي 783 جنيهاً مقابل 775 جنيهاً أمس ويعتبر عيار 21 هو الأكثر تداولاً بين المواطنين.

وأكد أن أسعار الذهب في مصر  تتأثر بأسعار الذهب العالمية حيث يشهد الذهب ارتفاعاً كبيراً عالمياً، ويتوقع ارتفاع الأسعار في الأسواق الأيام المقبلة بسبب ارتفاعه عالمياً.

 من جانبه، قال عماد الدين أحد تجار الذهب، أن أسعار الذهب ارتفعت أمس الجمعة وهي آخر التعاملات في البورصة العالمية للذهب حيث ارتفع عيار 21 ألي 783 جنيهاً وشهد عيار 18، 771 جنيهاً وارتفع سعر الجنية الذهب إلي 6264 جنيهاً ومن المتوقع الاستمرار في ارتفاع الأسعار.

وأوضح أن منذ إنتشار جائحة فيروس كورونا في العالم وأسعار الذهب غير مستقره في ارتفاع وانخفاض مستمر وذلك شهدته أسعار الذهب في الأسبوع الماضي من ارتفاعاً كبيراً لذلك شهد سوق الذهب في عملية الشراء إقبالاً ضعيفاً جداً كما شهد في عملية البيع انتعاشاً كبيراً. 

أسعار الذهب لأسواق العالمية الشراء والبيع التجار الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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