سرطان المثانة.. الأعراض والأسباب

يعتبر سرطان المثانة، أكثر أنواع السرطانات التي تؤثر على الرجال، فوفقًا لأخر الإحصائيات فهو يمثل 80% من أنواع السرطانات التي تصيب الرجال.

في التقرير التالي، أوضح الأطباء الأسباب الشائعة وراء الإصابة بسرطان المثانة، وكيفية التشخيص من خلال العلامات والأعراض وفقًا لما ذكره موقع " healthcentral" الطبي.

ما هو سرطان المثانة ؟

لفهم سرطان المثانة، عليك أن تعرف القليل عن مثانتك، ذلك العضو المجوف الذي لا يحظى باهتمام كبير إلا إذا أصبت بعدوى.

المثانة هي المكان الذي تخزن فيه البول، الفضلات السائلة التي تأتي من كليتيك والتي تخرج من جسمك عبر قناة تسمى مجرى البول، حيث تتكون المثانة من عدة طبقات وهى البطانة الداخلية، والأنسجة الضامة والعضلية بالإضافة إلى طبقة الدهون التي تفصل المثانة عن الأعضاء المجاورة.

مثل معظم أنواع السرطان، يمكن أن يحدث سرطان المثانة عندما تتعرض لمواد كيميائية سامة من خلال دخان التبغ أو أثناء العمل والتي من المحتمل أن تسبب عيوبًا في الحمض النووي لخلاياك.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بخلايا "الظهارة البولية" التي تشكل البطانة الداخلية، مما يؤدي إلى إتلاف حمضها النووي تدريجيًا، حيث تبدأ هذه الخلايا التالفة في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه ، وتتجمع معًا في كتل أو أورام.

وأوضح الأطباء، أنة إذا لم يتم اكتشاف السرطان مبكرًا، أو إذا كان لديك نوع أكثر عدوانية من الورم، فإنه ينتشر إلى الطبقات الأخرى، مما يجعل من الصعب علاجه دون جراحة جذرية، ففي عام 2020 ، ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، سيكون هناك حوالي 81000 حالة إصابة جديدة بسرطان المثانة، مما يجعله سادس أكثر أنواع السرطان شيوعًا في العالم.

وذكر الباحثون، أن من بين جميع الوفيات الناجمة عن السرطان، يمثل سرطان المثانة ما يقرب من 3 ٪/ حيث ظلت معدلات الوفيات على حالها إلى حد كبير لعقود، ولكن الأدوية الجديدة مثل العلاج المناعي والأدوية الموجهة وكذلك أدوات التشخيص الأكثر قوة لديها القدرة على تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة.

ما الذي يسبب سرطان المثانة؟

في كثير من الحالات، لا يعرف الأطباء، ومع ذلك فإن أحد أكبر عوامل الخطر هو التدخين، حيث يعتقد الخبراء أنه يمكن أن يسبب تغيرات في المثانة ويجعلها أكثر عرضة للإصابة بالسرطان.

أكد الباحثون، أن المدخنون أكثر عرضة بمرتين إلى أربع مرات للإصابة بالنوع الأكثر شيوعًا من سرطان المثانة، وقد يزيد المدخنون الذين لديهم عادة عبوة أو أكثر في اليوم من مخاطرهم بمقدار ستة إلى 10 مرات.

كما أن الأشخاص الذين تعرضوا للتدخين السلبي على مدار حياتهم أكثر عرضة بنسبة 22٪ للإصابة بسرطان المثانة، وفقًا لدراسة صينية نشرت مؤخرًا.

وتتضمن بعض العوامل الأخرى التي تزيد من احتمالات الإصابة بسرطان المثانة، هو العمر فالأشخاص في الستينيات والسبعينيات من العمر أكثر عرضة للإصابة به من الأشخاص الأصغر سنًا.