السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى: إزالة 30 ألف وحدة سكنية لإنشاء شبكة طرق داخل مدينة الأمل

السيسى
السيسى

أجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن عدة أسئلة من المواطنين، وشكرهم جميعًا.

 

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات إفطار الأسرة المصرية، على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي، إن قرية الأمل يوجد مثلها في عدة مناطق، وهي عبارة عن نمو سكاني غير مخطط، مؤكدًا أنه ليس عيبًا في المكانبل في ظروف البلد التي جعلت النمو يحدث بهذا الشكل.

 

وتابع: "يجب عند تطوير أي منطقة في المناطق أن نقدر أن الموجود فيها أهلنا وبدورنا مسئولين أن نحسن ما أمكن منه".

 

وأوضح أنه تمت إزالة عدد من أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية من مدينة الأمل لعمل امتداد طريق، وتم إعطاء المواطنين تعويضات وتوفير وحدات لهم، مؤكدًا أن الطريق الذي تم عمله كان ضروريًا لجعل حركة المواطنين أسهل.

 

واستكمل: لعمل شبكة طرق داخل مدينة الأمل سنضطر لإزالة حوالي 30 ألف وحدة سكنية، مما يكلف الدولة حوالي نصف مليون جنيه للوحدة، مما يعني 10 مليارات جنيه لتوفير البديل للمواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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