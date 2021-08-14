السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواطن للرئيس: هتزعل منى علشان عندي 5 بنات وولد.. والسيسي: هزعل عليك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

رد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أحد المواطنين ويدعى "محمد عمر"، الذي قال: "أنا عارف إن حضرتك هتزعل منى.. لأن معايا 5 بنات وولد".

وقال الرئيس السيسي، في رده ، خلال كلمته باحتفالية الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان: "يا محمد أنا مش هزعل من أي حد أنا هزعل عليك.. أوعى تكون فاكر إن المطلوب لأولادك وبناتك إنك تأكلهم.. إذا كنت بتقول إنها أوضة أو أوضتين، طيب أنا الولاد دول هيعيشوا إزاي؟.. أنا عاوزهم يطلعوا أسوياء ..أنا بتكلم كلام الأمانة تقتضى إننا نقوله.. ودا مش معناه إن دا لوع في الكلام، وكل واحد ليه وجهة نظر بس منتخانقش مع بعض".

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وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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