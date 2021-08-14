ياسر جلال يعقد جلسات عمل للبحث عن سيناريو مختلف لموسم رمضان 2022

بدأ الفنان ياسر جلال، في عقد جلسات عمل للبحث عن سيناريو جديد ومختلف ليخوض به السباق الرمضاني المقبل لعام 2022.

وقال مصدر مقرب من ياسر جلال لـ"الدستور"، إن ياسر جلال بدأ في قراءة أكثر من عمل درامي ويفاضل حاليا بينهم لخوض السباق الرمضاني المقبل.

وأكد المصدر، أن ياسر جلال يرغب في تقديم عمل لا يشبه أي عمل آخر قدمه على مدار المواسم الرمضانية السابقة، مضيفا أنه في حال الاستقرار على سيناريو بعينه سيبدأ ياسر جلال في تحضيرات المسلسل أول شهر أكتوبر المقبل.

من جهة أخرى؛ أوشك النجم ياسر جلال على الانتهاء من تصوير المسلسل الدرامي الجديد “الديب” .

وكان المنتج تامر مرسي، قد طرح، عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك الإعلان الرسمي الأول لمسلسل "الديب" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال والمقرر عرضه على منصة “Watch it” خلال الفترة المقبلة.

واقتصر الإعلان الأول للمسلسل على النجم ياسر جلال فقط، حيث ظهر وهو يجلس على كرسي ويتحول من شكله الطبيعي كإنسان إلى ذئب بشكل مرعب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار أكشن تشويقي بوليسي رعب وهو ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 8 حلقات فقط تم الانتهاء من تصويرها مؤخرًا ويسعى المخرج أحمد نادر جلال للانتهاء من مونتاج الحلقات استعدادًا لعرضه منتصف شهر أغسطس الجاري على منصة Watch it على أن يعرض بعد ذلك وبشكل حصري على إحدى قنوات الشرك المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل الديب

يشار إلى أن مسلسل "الديب" بطولة ياسر جلال وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاح شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن المقرر عرض العمل خلال الفترة المقبلة على منصة “Watch it” على أن يتم عرضه تليفزيونياً بعد ذلك.

آخر أعمال ياسر جلال الدرامية

وعرض للفنان ياسر جلال فى دراما رمضان الماضى مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وشارك فى بطولته نور اللبنانية، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

ودارت الأحداث حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرًا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.