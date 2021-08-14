السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إفطار الأسرة المصرية.. السيسي: «أوجه التحية للشعب وأتقبل أي نقد»

السيسي
السيسي

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان، اليوم، التحية للشعب المصري، وقال: «أنا مستعد أسمع أى حاجة وأى نقد وأى سؤال ممكن تسألوه».

وأضاف: «أتوجه لكم بكل تحية وكل تقدير واحترام لكم كنموذج من نماذج المصريين كلها، ومن خلالكم بوجه التحية للشعب المصري، الحقيقة أنا عاوز أسمع منكم، مستعد أسمع أي حاجة تقولوها، وأي نقد تقولوه، وأي سؤال تسألوه، أنا إن شاء الله دايما صريح وصادق، عشان تبقوا مطمئنين».

وتابع: «أنا بتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى حسب فهمي ومعرفتي، وحسب الأمانة اللي تقتضي عليا إني أتكلم بيها مع الناس، كل الناس، دي طبيعة ربنا سبحانه وتعالى يساعدني أني أستمر فيها».

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

الرئيس يكرم مشاركين فى المشروع القومى للإسكان

«على أعتاب الموجة الرابعة».. خريطة رقمية توضح الوضع الوبائى فى مصر

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟