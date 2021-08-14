إفطار الأسرة المصرية.. السيسي: «أوجه التحية للشعب وأتقبل أي نقد»

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطاره مع الأسرة المصرية على هامش افتتاحه عددا من مشروعات الإسكان، اليوم، التحية للشعب المصري، وقال: «أنا مستعد أسمع أى حاجة وأى نقد وأى سؤال ممكن تسألوه».

وأضاف: «أتوجه لكم بكل تحية وكل تقدير واحترام لكم كنموذج من نماذج المصريين كلها، ومن خلالكم بوجه التحية للشعب المصري، الحقيقة أنا عاوز أسمع منكم، مستعد أسمع أي حاجة تقولوها، وأي نقد تقولوه، وأي سؤال تسألوه، أنا إن شاء الله دايما صريح وصادق، عشان تبقوا مطمئنين».

وتابع: «أنا بتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى حسب فهمي ومعرفتي، وحسب الأمانة اللي تقتضي عليا إني أتكلم بيها مع الناس، كل الناس، دي طبيعة ربنا سبحانه وتعالى يساعدني أني أستمر فيها».