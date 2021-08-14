وصلة رقص بين روبي وجوهرة.. والأخيرة: «دائمًا تكوني مبهجة»

نشرت الراقصة جوهرة عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام مقطع فيديو يجمعها مع الفنانة روبي من حفل لها في الساحل الشمالي ضمن حفلات الصيف.

وحضر عدد كبير من الفنانين والإعلاميين منهم خالد عليش وخطيبته مريهان عمرو وتداول المتابعين خلال الحفل فيديوهات حول رقص روبي في الحفل مع الراقصة الروسية جوهرة، والتي نالت إعجاب الكثير على السوشيال ميديا.

وأعربت جوهرة عن بالغ سعادتها لهذا الفيديو والحفل الذي جمع بينها وبين الفنانة روبي، متابعًة لـ"الدستور": "أنا بحب روبي جدًا وأغانيها دائمًا تشدني وبحب أرقص عليها وهى تعبر عن حالة من البهجة، وأتمنى أن يجمع بيني وبينها عمل قريبًا لأرقص على أغانيها التي أحبها كثيرًا"

وظهرت روبي في حفلها أمس بملابس بيضاء تناسب إطلالة الصيف، وغنت العديد من أغانيها ومنها "ليه بيداري" الأغنية التي كانت سببًا في شهرتها، بالإضافة إلى أغانيها الجديدة التي طرحتها مؤخرا ومنها "قلبي بلاستيك" و"أمك وأبوك" و"حتة تانية".

وتعرضت روبي للانتقاد قبل سابق، بسبب حفلتها التي وضعت لها عدد من الشروط للراغبين بحضور حفلها الفني الذي سيقام في الساحل الشمالي، وهذا ما أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وعند جمهور روبي، حيث اعتبر البعض أنها "منعت دخول المحجبات وسمحت بارتداء التربون فقط".

من ناحيتها، ردت روبي على هذه الاتهامات عبر حسابها في "إنستجرام"، وقالت:"مساء الخير.. فيه سوء فهم للموضوع، الشخص اللي كتب الرولز مش مقصود منها إن الدخول مسموح للتربونات فقط، المقصود منها إن دخول المحجبات مش ممنوع، هو كتب تربون على أنه معنى حجاب باللغة الإنجليزية، زي ما كتب هوت شورت بالظبط، وتقدروا تتأكدوا بالتليفون إن الحجاب مش ممنوع".

وأكملت: "لا يمكن منع أي محجبة من الدخول ولو حصل حاجة زي دي أنا مش ممكن أوافق أو أغني.. شكرا".