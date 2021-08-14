الجزائر تمدد الحجر المنزلي على 40 ولاية 15 يومًا

قرر الوزير الأول وزير المالية الجزائري، أيمن بن عبدالرحمان، تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي على 40 ولاية لمدة 15 يومًا، ابتداءً من يوم غد الأحد، وهذا في إطار جهاز تسيير الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم، أنه سيتم تطبيق إجراء الحجر الجزئي المنزلي على الولايات الأربعين (40)، ولا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الـ18 الأخرى، كما لا يخص إجراء الحجر المنزلي الجزئي المناطق المتضررة من حرائق الغابات ولا يشمل كذلك المواطنين المسخرين في إطار عمليات مكافحة الحرائق وعمليات الإغاثة والتضامن.