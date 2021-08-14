السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مقابلة شخصية لـ59 متقدمة للمعهد الفني للتمريض في بني سويف

مقابلة شخصية لمعهد
مقابلة شخصية لمعهد الفني للتمريض

عقدت إدارة التأمين الصحى ببنى سويف، المقابلة الشخصية للطالبات الحاصلات على الشهادة الإعدادية والمتقدمات للمعهد الفنى للتمريض بالتأمين الصحى ببنى سويف.

جاء ذلك عن طريق اللجنة المشكلة بتواجد الدكتورة فاتن عمارة، مدير الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية ، الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع بنى سويف للتأمين الصحي وهويدا الكيلانى مسئول التعليم الفنى بالإدارة العامة للتدريب،الدكتورة عبير شعبان مدير إدارة التدريب، د.شهاب الدين صلاح مدير المستشفى.

وتم عقد المقابلة الشخصية لـ 59 من المتقدمات للمعهد الفنى للتمريض ممن اجتازوا الإملاء واللغة الإنجليزية، وتم إجراء اختبار الكتلة لهم صباح اليوم بقياس الطول والوزن من إجمالي عدد المتقدمات 250 لهذا العام.

وشهد المعهد إقبالا من المتقدمات من خريجي الشهادة الإعدادية، وتم إجراء المقابلة الشخصية، ليتم الاختيار وفق معايير واضحة وثابتة بتوافر السمات والقدرات الشخصية والجسدية لتأهيل خريجات ذو كفاءة، لخدمة منتفعي الـتأمين الصحي بني سويف.

كما تم عقد المقابلة الشخصية لست من أخصائيات التمريض العاملين بالمستشفى للعمل كمدرسات بالمعهد الفنى للتمريض بعد إجراء اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلي.

كما تفقدت الدكتورة فاتن عمارة مدير عام الإدارة العامة للتدريب والعلاقات الثقافية المعهد الفنى التمريض وقاعات التدريب بالفرع ،وكذلك مقر الزمالة بالمستشفى من قاعة للتدريب وسكن الأطباء والطبيبات وذلك لمتابعة جاهزية البنية التحتية للمستشفى التي تم اعتمادها لتدريب أطباء الزمالة للمصرية، وتزوديها بأحدث النظم التكنولوجية والعلمية الحديثة اللازمة للتدريب.

بني سويف مستشفى التعليم الفنى التأمين الصحي المقابلة الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

صاحب الرؤية

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