إجراءات جديدة ضد مصنع طرح مياه من الحنفية على أنها «معدنية»

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات جديدة، اليوم، ضد مصنع مياه يطرح مياة معبأة من الحنفية على أنها «معدنية»، حيث سيتم غلق المصنع الذي تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة.

وأعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه اليوم تم عمل مذكرة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإرسال خطاب لمحافظ الجيزة بغلق مصنع يقوم بتعبئة مياه الحنفية على أنها مياه معدنية بعبوات 19 لترا و11 لترا و7 لترات، مما يعد أنه غش تجاري بعد ضبطه خلال اليومين الماضيين.