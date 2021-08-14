السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إجراءات جديدة ضد مصنع طرح مياه من الحنفية على أنها «معدنية»

وزير التموين
وزير التموين

اتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات جديدة، اليوم، ضد مصنع مياه يطرح مياة معبأة من الحنفية على أنها «معدنية»، حيث سيتم غلق المصنع الذي تم التحفظ عليه وإحالته للنيابة العامة.

وأعلن المهندس عبد المنعم خليل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه اليوم تم عمل مذكرة الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإرسال خطاب لمحافظ الجيزة بغلق مصنع يقوم بتعبئة مياه الحنفية على أنها مياه معدنية بعبوات 19 لترا و11 لترا و7 لترات، مما يعد أنه غش تجاري بعد ضبطه خلال اليومين الماضيين.

وزارة التموين وزارة الصحة محافظ الجيزة مصنع شركات المياه

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