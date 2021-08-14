سائق توك توك يطعن «حماه» في الدقهلية

طعن سائق توك توك بمدينة الكردي بالدقهلية، والد زوجته بمطواة فأصابه بطعنات مختلفة إثر مشادة نتيجة خلافاته مع ابنته.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث بالحادث.

تبين ورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من مستشفى ميت سلسيل المركزي بوصول "فكري . ا . م" ٥٦ عامًا سائق، ومقيم الكردي، مصابا بجرح قطعي أسفل الكتف اليسرى.

بانتقال الضباط والفحص وسؤاله اتهم زوج كريمته "أحمد . ص . ا" ٣٧ عامًا، عامل سائق توك توك، ومقيم بقرية "الرياض" التابعة للمركز لوجود خلافات بسبب المصاهرة تطورت لقضايا أمام المحاكم.

تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق .

وفقًا للقانون.. تعرف على عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».