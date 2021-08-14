بـ«الحبة القاتلة».. انتحار ربة منزل فى الدلنجات بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها، اليوم السبت، إثر تناول حبة غلة قاتلة بإحدى قرى مركز الدلنجات بالبحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريحها لبيان أسباب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

تلقى مأمور مركز شرطة الدلنجات، بلاغا من مستشفى الدلنجات المركزي بوصول "نسمة م ع م" ١٧ سنة ربة منزل وتقيم قرية منشية ميت غمر التابعة للبستان جثة هامدة ادعاء تناول حبوب تخزين الغلة القاتلة.

بالانتقال والفحص تبين لمأمور مركز الدلنجات، وبسؤال أهل المجني عليها أقروا بمرور المجني عليها بحالة نفسية سيئة بسبب مشاكل عائلية قامت على إثرها بتناول حبة الغلة القاتلة.