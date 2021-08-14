نقيب الأطباء البيطريين يشارك في فعاليات افتتاح مشروعات سكنية ببدر بحضور الرئيس، ويبحث ملف سلامة الغذاء مع رئيسي لجنتي الزراعة بالبرلمان والشيوخ.

شارك الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، صباح اليوم، بفعاليات افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة من مدينة بدر، بحضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء وأعضاء بمجلسى النواب والشيوخ والصحفيين والإعلاميين.

وأشار إلى دعم كل الأطباء البيطريين للرئيس عبدالفتاح السيسى، لثقتهم فى حكتمه ووطنيته وإخلاصه لرفعة مصر، وكذلك كل مؤسسات الدولة، وحسن إدارتهم الملفات والقضايا التى تمس الأمن القومى، والتى انعكست فى المبادرات الرئاسية التى شهدتها مصر طوال الـ7 سنوات الماضية فى كل القطاعات، والتى من أبرزها مبادرة "حياة كريمة" لدعم الفئات الأكثر احتياجًا فى كل المجالات كالصحة والتعليم والسكن، لافتًا إلى أن النقابة العامة قد تبنت إطلاق عدد من القوافل الطبية البيطرية على مستوى الجمهورية انطلاقًا من دور النقابة المجتمعى لدعم الحفاظ على الثروة الحيوانية، وتماشيًا مع توجه الدولة لتنمية الريف.

كما ناقش الدكتور خالد سليم النقيب العام، على هامش الافتتاح مع كل من: النائب اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أزمة ملف سلامة الغذاء، وتم التوافق على إجراء لقاء ثلاثى لإصدار مجموعة من التوصيات بما يخدم ضمان توفير غذاء آمن للمواطن المصري ذي الأصل الحيوانى.