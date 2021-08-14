تنظيم يوم تكوينيّ لشباب إيبارشيّة الجيزة والفيّوم وبني سويف

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن لجنة خدمة الشّباب الإيبارشيّ، بالتّعاون والتّنسيق مع مكتب خدمات التّنمية "DSO"، نظمت يوما تكوينيًّا لشباب الإيبارشيّة في ڤيلا الرّحمة بالأُفق، تحت رعاية وحضور الأنبا توماس عدلي، مُطران إيبارشية الجيزة والفيّوم وبني سويف.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن نشّط اليوم التّكوينيّ سامي كامل الدّاية، الذي دار حول "إدارة العلاقات".

يأتي اليوم التّكوينيّ ضمن خطّة لجنة خدمة الشباب التكوينيّة، والتعاون مع مكتب خدمات التنمية وتنفيذ مشروع إعداد القادّة الذي ينفّذه المكتب.

ومن جانبه، قدّم الأنبا توماس كلمة افتتاحيّة رحّب فيها بالشباب، كما شكر فيها مجهود الأب بطرس أنور، والأب باخوميوس سمير، وأعضاء اللّجنة.

وقال الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي لإقليم العائلة المُقدسة للرهبان الفرنسيسكان الكاثوليك بمصر، إنه العائلة الفرنسيسكانية بمصر احتفلت بعيد القديسة كلارا الآسيزية بدير الراهبات الكلاريس بكينج مريوط- الاسكندرية.

وبدأ الاحتفال بصلاة القداس الذي ترأسه مطران اللاتين كلاوديو لوراتي ومونسونيور/ اسطفانو نائب السفير البابوي بمصر ومونسونيور/ أنطوان توفيق نائب مطران اللاتين.

وأضاف الأب مراد مجلع، أنه في عظته ألقي مطران اللاتين الضوء على فضيلة الفقر التي ميّزت حياة القديسة كلارا وحث الراهبات الحبيسات على الصلاة لأجل الكنيسة والرهبنة الفرنسيسكانية.