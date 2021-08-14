وكيل «صحة الغربية» يتابع تطعيم المواطنين المسافرين للخارج (صور)

تابع الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، منظومة العمل بمراكز التطعيم الخاصة بلقاح كورونا، والتي تمنح شهادة موثقة للمواطنين الراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تلقي لقاح كورونا

وخصّصت مديرية الصحة 8 مراكز على مستوى المحافظة، والتي تمنح شهادة موثقة QR code، وهى (مركز طبي سعيد، مكتب صحة قطور، مكتب صحة بسيون، مكتب صحة سمنود، مكتب صحة زفتى، مكتب صحة محلة أول، مكتب صحة كفرالزيات، مكتب صحة السنطة)، مؤكدًا أنه يتم منح شهادة موثقة لمَن حصل على كامل الجرعات المقررة من اللقاح والمسجل علي الموقع الإلكترونى للوزارة والراغبين في العودة للعمل بالخارج أو السفر لأي غرض، لاسيما أن بعض الدول تلزم القادمين إليها بالحصول على اللقاح، موجهًا بتوفير كافة التسهيلات.

تلقي لقاح كورونا

فى سياق آخر، أطلقت مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية (نساء وولادة- خدمات تنظيم الأسرة- الباطنة- الأطفال- الأنف والأذن- العظام- الجراحة- الرمد- الأسنان- القلب- الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل) بكفر العزيزية مركز سمنود، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق المختلفة المحرومة من الخدمات الصحية، وذلك بتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

تلقي لقاح كورونا

وأوضح وكيل صحة الغربية أنه تم الدفع بسيارة متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين علي موقع وزارة الصحة، وذلك لتخفيف التكدس علي مراكز تلقي للقاح فيروس كورونا، وتوسيع أعداد متلقى اللقاح، خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية، والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح فى سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

لقاح كورونا

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

قافلة طبية

تلقي لقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا

تلقي لقاح كورونا