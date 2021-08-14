السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصدار 4 آلاف بطاقة رقم قومي بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

كشف الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أنه تم إصدار 4 آلاف بطاقة رقم قومى كانوا خارج نطاق الدولة، لافتًا إلى أنه جارٍ إنشاء 9 نقاط إسعاف.

وأضاف أنه لن يتم الانتهاء من تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى زفتي وبها مشروع واحد غير مكتمل، مؤكدًا أن جميع القرى سيتم الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخاصة بها فور وصول الاعتمادات المالية الخاصة بكل مشروع.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المحافظ مساء السبت، بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين ومراسلي الصحف والقنوات الفضائية بمحافظة الغربية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

ويضم مشروع حياة كريمة بمركز زفتى 9 قرى أم مقسمين إلى 54 قرية بـ88 تابعًا، وجرى الانتهاء من عدد كبير من المشروعات بها، كذلك الانتهاء من 30 مشروعًا بين مشروعات صرف صحى، وتوصيل مياه، وغاز طبيعى، ومشروعات التربية والتعليم من إنشاء مدارس وصيانة أخرى، وكذلك مشروعات تبطين وتأهيل الترع التابعة للرئيس.

إضافة إلى أنه جرى الانتهاء من 7 مشروعات خاصة بالصرف الصحى، و19 مشروعًا لتوصيل المياه، و6 مشروعات توصيل غاز طبيعى، وكذلك تم الانتهاء من مدرستين، وأخيرًا تأهيل ترعتين.

محافظ الغربية اصدار آلاف بطاقة رقم قومي كانوا خارج نطاق الدولة بحياه

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الانحياز للبسطاء

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