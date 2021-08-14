السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بدء العمل فى المجمعات الزراعية بمركزى الشهداء وأشمون

بدء العمل في المجمعات
بدء العمل في المجمعات الزراعية بمركزي الشهداء وأشمون

أعلن محمد ربيع، منسق عام حياة كريمة بالمنوفية، عن استمرار الأعمال في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث إنه جار العمل على قدم وساق في إنشاء المجمعات الخدمية، بما يشمله من جميع المصالح الحكومية التي تتيح للمواطن إنهاء خدمته من مكان واحد، ومجمع زراعي بما يحتويه من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ووحدة إرشاد زراعي بكل قرية أم بكل وحدة محلية، فإن العمل بالمجمعات الخدمية والزراعية بجميع الوحدات المحلية يتم على قدم وساق. 

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بدء العمل في المجمعات الزراعية بمركزي الشهداء وأشمون

وأشار مجدي رياض، رئيس مركز ومدينة الشهداء، إلى أن الوحدة المحلية بدراجيل يتم تخشيب وتسليح أعمدة الدور الأول علوي بمجمع الخدمات، كما يتم تخشيب وتسليح سقف الدور الأرضي بالمجمع الخدمي بساحل الجوابر ومواصلة أعمال حفر المجمع الزراعي بالقرية.

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بدء العمل في المجمعات الزراعية بمركزي الشهداء وأشمون

وتشهد قرية عشما بداية الحفر بمشروع الصرف الصحي بها، حيث يتم الحفر اليوم بشارع مسجد النور، كما تتابع الوحدة المحلية بكفر عشما أعمال مد وتدعيم الغاز الطبيعي بشارع الكنيسة بالعراقية.

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بدء العمل في المجمعات الزراعية بمركزي الشهداء وأشمون
محافظة المنوفية خدمات الاول الصرف الصحي زراعية حسام حسن مبادرة المبادرة الرئاسية الغاز الطبيعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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