تحويل 66 ألف سيدة إلى عيادات «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تحويل 66.5 ألف سيدة خلال شهر يوليو الماضي إلى عيادات تنظيم الأسرة التابعة لوزارة الصحة والسكان أو عيادات «2 كفاية» ليصل إجمالي عدد زيارات المستفيدات لهذه العيادات إلى مليون و94 ألف زيارة حتى الآن.

وأشارت وزارة التضامن عبر موقعها الإلكتروني إلى أن المثقفة المجتمعية التابعة للبرنامج تقوم بزيارة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل بالمحافظات العشر المستهدفة، كما تقوم المثقفة المجتمعية بتحديث بيانات السيدات وبعض بيانات الأسرة التى لها علاقة بالبرنامج.

وأوضحت الوزارة أن المثقفة المجتمعية تقوم بتوعية السيدة بمفهوم الأسرة الصغيرة والمُباعدة بين الولادات برسائل تتناسب مع ظروف كل سيدة.

وأكدت الوزارة أنه في حال رغبة السيدة فى تنظيم الأسرة، تقوم المثقفة المجتمعية بإعطائها كارت تحويل إلى عيادة تنظيم الأسرة التى تختارها المستفيدة سواء الوحدة الصحية أو عيادة الجمعية الأهلية الشريكة.

وأوضحت أن السيدة المستفيدة تحصل على وسيلة تنظيم الأسرة بالمجان.