السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التعليم يكشف طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

وزير التعليم
وزير التعليم

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا يوم الثلاثاء ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى، إن وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي سوف يتواجدان لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

تستعد  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذيرًا لطلاب الثانوية العامة بعدم إرسال البيانات الخاصة بهم إلى مواقع مجهولة على "فيسبوك" والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وحول التظلمات والتى قيل عنها إنها ستكون أون لاين، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي إنه حتى الآن لم تقرر الوزارة الآلية بعد ويتم دراستها، مؤكدة أنها ستعلن عن كل التفاصيل الخاصة بالتظلمات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 إنها سيتم الإعلان عنها من خلال بيان رسمى ورابط تصدره وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلانها من خلال المواقع الإلكترونية التى لها الحق فى نشر النتيجة عن طريق الروابط الرسمية.

نتيجة الثانوية وزير التعليم فيس بوك آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2021 نتيجة الثانوية العامة 2021 اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2021 الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 الموعد الرسمي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«على أعتاب الموجة الرابعة».. خريطة رقمية توضح الوضع الوبائى فى مصر

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟