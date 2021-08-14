وزير التعليم يكشف طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن نتيجة الثانوية العامة سوف تتاح (المجموع الكلي) على العديد من المواقع الإخبارية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي وبعدها بثلاث ساعات يتم إتاحة رابط الوزارة للحصول على تفاصيل النتيجة ودرجات المواد وترتيب الطالب العام والترتيب في كل مادة.

وتعقد وزارة التربية والتعليم مؤتمرًا يوم الثلاثاء ١٧ أغسطس في تمام الساعة الواحدة ظهرًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وقالت وزارة التربية والتعليم فى بيان صحفى، إن وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي سوف يتواجدان لتقديم نتائج الثانوية العامة والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات.

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور طارق شوقي للإعلان عن نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وقبل إعلان نتيجة الثانوية العامة قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحذيرًا لطلاب الثانوية العامة بعدم إرسال البيانات الخاصة بهم إلى مواقع مجهولة على "فيسبوك" والتى تكذب عليهم بأنها من الممكن أن تجلب لهم النتيجة وتعدل فى الدرجات الخاصة بهم.

وحول التظلمات والتى قيل عنها إنها ستكون أون لاين، قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقي إنه حتى الآن لم تقرر الوزارة الآلية بعد ويتم دراستها، مؤكدة أنها ستعلن عن كل التفاصيل الخاصة بالتظلمات عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى تصريحات صحفية حول نتيجة الثانوية العامة لعام 2021 إنها سيتم الإعلان عنها من خلال بيان رسمى ورابط تصدره وزارة التربية والتعليم وسيتم إعلانها من خلال المواقع الإلكترونية التى لها الحق فى نشر النتيجة عن طريق الروابط الرسمية.