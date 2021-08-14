رئيس «سياحة النواب»: مشروعات الإسكان بمدينة بدر إنجاز يدعو للفخر

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، أن مشروعات الإسكان الجديدة والمتنوعة التي شهدتها أثناء مشاركتها اليوم على أرض مدينة بدر وخلال افتتاح فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، شيء يدعو للفخر والاعتزاز بالجمهورية الجديدة في ضوء هذا التحول والتغير والمعجزات التى تتحقق على أرض الواقع يوم بعد يوم لصالح المواطن.

وأضافت أن الوحدات السكنية التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين في منطقة بها كافة الخدمات والمرافق وبهذا الشكل من الجاهزية والتشطيب الكامل وأجود أنواع الفرش إنجاز ما بعده إنجاز، وجاء في ضوء اهتمام الدولة وحرصها أن يعيش المواطن حياة كريمة حقيقية، وهو ما أكد عليه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحول أحلام المواطنين لحقيقة .

وقالت النائبة نورا على، إننا حقيقةً أمام جمهورية جديدة صنع قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى المستحيل وعبر الصعاب ونفذ مدن عالمية ومشروعات قومية عملاقة انتشرت على أرض الوطن وقضى على العشوائيات ، وحول الصحراء لتنمية وعمران وقدم للمواطن وحدات إسكان كاملة التشطيب على أتم جاهزية من المعيشة، مضيفة أننا فى جمهورية جديدة حققت حكوماتها إنجاز كبير ونقلة تنموية ومعمارية، ونهضة حقيقية تمت في قطاع الإسكان وكثير من القطاعات المختلفة لصالح المواطنين، والتي تؤكد أن الدولة المصرية وضعت المواطن نصب أعينها وحسنت حياته وأصبح يعيش حياة بها كافة أوجه الدعم .

وأشادت النائبة، بالإنجاز الكبير الذى أعلن عنه الرئيس وهو طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة والذى سوف يكون لها مردود إيجابى قوى على التنمية الاقتصادية للدولة، وزيادة الاستثمار من خلال استقطاب مستثمرين جدد و رؤوس أموال مختلفة بجميع أهداف الاستثمار وتحقيق ثروات سريعة الاستثمار متوسط وطويل الأجل وإعطاء دفعة كبيرة لنشاط البورصة المصرية التي تعد مرآة للاقتصاد المصري.