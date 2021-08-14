السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مؤتمر صحفي لمحافظ الغربية لعرض إنجازات المحافظة

مؤتمر صحفي لمحافظ
مؤتمر صحفي لمحافظ الغربية

عقد د.طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء السبت، مؤتمرًا صحفيًا بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة؛ لبحث عدد من الإنجازات المهمة التي تحققت خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، إضافة إلى بحث ما تم تنفيذه من تطوير وتجميل لشوارع وميادين طنطا والمحلة.

أوضح محافظ الغربية أنه يتابع بشكل يومي الأعمال الجارية في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال الجولات الميدانية والاجتماعات الدورية، وذلك من أجل تدعيم جهود كافة الجهات المشاركة في المبادرة، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ  ، يرافقه الأستاذة نجوى العشيري السكرتير المساعد والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى ، داخل قريتي نهطاي وتفهنا العزب لمتابعة أعمال الجارية بالقريتين.

وبدأت الجولة بتفقد المحافظ أعمال تبطين ترعة العطف والتي تتم بإجمالي تكلفة ٤٠ مليون جنيه، تركيب الوصلات المنزلية لمياه الشرب وتوصيل الغاز الطبيعي ،وذلك ضمن ٢٧ مشروع يتم تنفيذهم داخل القرية بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه .

كما تابع المحافظ أعمال البناء والتشييد الحالية بمجمع الخدمات بقرية تفهنا العزب بإجمالي تكلفة ٦ مليون جنيه الذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) على مساحة ٦٠٠ متر مربع لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي ، السجل المدني، الشهر العقاري ، مكتب التموين، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي) ضمن ٢٢ مشروع يتم تنفيذهم  داخل القرية بتكلفة ٧٥ مليون جنيه.

مؤتمر صحفي لمحافظ الغربية لعرض إنجازات المحافظة خلال الفترة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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