السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ختام المؤتمر الدولى الخامس لبحوث وابتكارات الطلبة بالكلية الفنية العسكرية

الكلية الفنية العسكرية
الكلية الفنية العسكرية

نظمت الكلية الفنية العسكرية يومًا علميًا للأنشطة العلمية المختلفة، الذى شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الخامسة للابتكار فى الأنظمة غير المأهولة "جائزة الفريق / إبراهيم سليم"، وإعلان نتيجة المسابقة الدولية الأولى للأقمار الصناعية، وإعلان نتيجة المؤتمر الدولى الخامس للطلبة بمرحلة البكالوريوس.

بدأت فعاليات اليوم العلمى بكلمة مدير الكلية الفنية العسكرية نقل خلالها تحية وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة للمشاركين فى فعاليات اليوم العلمى من مختلف الجهات.

وأشار مدير الكلية الفنية العسكرية إلى حرص القيادة العامة للقوات على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة من مسابقات ومشاريع وابتكارات تنمى روح العمل الجماعى للطلبة ، مؤكداً أن الإبتكار والتفكير المنهجى يخلق الإبداع لدى الطالب وتساعده فى إيجاد حلول غير نمطية للمشاكل الهندسية التى يواجهها.

وعقب إعلان النتائج تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى فى مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية الخامسة للابتكار فى الأنظمة غير المأهولة (جائزة الفريق / إبراهيم سليم)، والمسابقة الدولية الأولى للأقمار الصناعية، والمؤتمر الدولى الخامس للطلبة بمرحلة البكالوريوس، وكذلك تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية.

أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمى السنوى الذى عرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التى تم إنجازها بالتعاون بين الكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إستعراض النشاط البحثى لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حضر الفاعليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وقدامى أعضاء هيئة التدريس وخريجى الكلية الفنية  وعمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية  والجامعات المصرية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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