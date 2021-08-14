ختام فعاليات التدريب المشترك بين مصر والإمارات «زايد-3»

اختتمت فعاليات التدريب المشترك الجوى المصرى الإماراتى (زايد-3) بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية والإماراتية الذى استمرت فعالياته لعدة أيام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تضمن التدريب تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم وثقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوى الحديث، وقيام المقاتلات متعددة المهام من الجانبين بتنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية فى تناغم كامل، فضلاً عن التدريب على التزود بالوقود فى الجو.

وأظهر التدريب المستوى المتميز والاحترافية العالية التى وصلت إليه العناصر المشاركة ومدى التنسيق والتعاون بين القوات الجوية لكلا البلدين بما يعزز من قدرة القوات على إدارة عمليات القتال الجوى المشتركة بكفاءة واقتدار.

يأتى التدريب فى ضوء تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك والتنسيق المستمر بين القوات الجوية المصرية والإماراتية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين لمواجهة كافة المخاطر والتحديات التى قد تستهدف المساس بالأمن والاستقرار بالمنطقة.