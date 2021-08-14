انطلاق معسكرات اليوم الواحد بمشاركة 300 من الطلائع في كفر الشيخ

انطلقت معسكرات اليوم الواحد لإكتشاف إبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات العلمية والإبداعية تحت شعار "أبناؤنا مستقبلنا" بمديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتورة عزة الدري رئيس الإدارة المركزية للطلائع، وذلك على مدار 3 أيام متتالية في 3 مراكز شباب وهى " كفر المرازقة ، منية مسير ، ابو قطفة " بمشاركة 100 من الطلائع لكل مركز بإجمالي 300 من الطلائع في المرحلة العمرية من 8 إلى 16 سنة ، ويتضمن البرنامج ورش عمل "أنشطة كشفية، العاب رياضية وترويحية ، توعية صحية ، خدمة مجتمعية ، أنشطة فنية وإبداعية ، تنمية بشرية".

أكد اللواء جمال نورالدين، على التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة وإداراتها الفرعية لتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ العديد من الفعاليات والأنشطة للشباب والنشء لاكتشاف وإبراز المواهب الفنية والثقافية والرياضية والابتكارات العلمية والإبداعية والحياتية، موجهًا مديرية الشباب والرياضة بتنفيذ معسكرات بمراكز الشباب بشتى أنحاء المحافظة لدورها فى إنشاء جيل واع صحي وذو فكر مبتكر ومهارات حياتية وسلوكية من الطلائع، مشيرًا إلى دعم المحافظة الكامل لجميع الأنشطة الرياضية.

أضاف عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه بالتنسيق مع إدارة الطلائع بدأت المحافظة تنفيذ فعاليات اليوم الأول لمعسكر اليوم الواحد وذلك بمشاركة ٣٠٠ طليعة، منوها بأن فعاليات اليوم الأول من المعسكر بدأت بالطابور وتحية العلم والنشاط الرياضى مؤكدا على تقسيم الطلائع إلى ثلاث ورش عمل شملت "ورشة فنون تشكيلية وأعمال ابتكارية، توعية بيئية وصحية ، مهارات حياتية وسلوكية".

أوضح محروس أن فعاليات معسكرات اليوم الواحد تتضمن تقسيم الطلائع إلى 3 ورش عمل وورش ترويحية و فنية وأعمال ابتكارية وورش توعية بيئية وصحية وعلمية وتقديم برامج تدريبية فى مجال المهارات الحياتية والسلوكية مع الاستعانة بالمدربين المتخصصين لافتًا إلى دعم مؤسسة الشباب والرياضة الكامل لجميع الأنشطة المتنوعة لدورها في إنشاء وتطوير مهارات جيل واعي سليم البنيان وذو فكر مبتكر.

جاء ذلك بإشراف فني عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب تنفيذ فريق عمل إدارة الطلائع، بإشراف تنفيذى محمد اللقاني، مدير الإدارة، و فرق عمل إدارات الشباب الفرعية" قلين، كفر الشيخ، بيلا"، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.