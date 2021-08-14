السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

مايسة عطوة: الرئيس يحمل على عاتقه الإصلاح الاقتصادى منذ توليه الحكم

النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة

أشادت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح اليوم عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، فضلا عن حرصة الشديد لتوضيح المعلومات المتداولة المغلوطة بشان رفع الدعم عن المواطنين، واستغلال النفوس الضعيفة فى تشويه الحقائق.
وأكدت عطوة، خلال البيان الصادر لها، أن السيد الرئيس أكد على أنه  لن يلغى الدعم ولكنه سيعيد تنظيم عملية الدعم ليصل لمستحقينه ان شاء الله، لافتة إلى أن فخامة الرئيس السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم وهو ياخذ على عاتقة عملية الاصلاح الاقتصادى ولم يبالى بما يثار حول امكانية ضعف شعبيته.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى انه لايمكن لاحد أن ينكر أن الرئيس السيسي هو من حارب الارهاب ولم يبالى بما يقال من المحرضين، كما انه هو  من تحمل مسؤولية القضاء على العشوائيات من أجل حياة كريمة، ويحمل الأن جمهورية جديدة بحياة كريمة ولذلك فهو يعتبر رئيس لكل المصريين.

وكانت قد أكدت  النائبه مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن ايمان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب منذ ان تولى مقاليد حكم البلاد ساهم بشكل كبير في تحقيق إنجازات ومكاسب عده في صناعة حاضر ومستقبل بلادهم ، لم يسبق أن تحققت فى فترة رئاسة أخرى، لافتة إلى ان القيادة السياسية تنظر إلى الشباب بانهم نصف الحاضر وكل المستقبل، وهذا ماتجعل البلاد تتقدم إلى الأمام خلال السنوات المقبلة.

وأشارت عطوة، خلال البيان الصادر له، إلى أن الرئيس السيسي يراهن على الشباب فى كسب رهانات المستقبل، وفى أى تحول تنموي، فهم الشريحة الأكثر حيوية وتأثيرًا فى أى مجتمع قوى تمثل المشاركة والحوار جوهر تكوينه، وهم وسيلة التنمية وغايتها، ولذلك فهم يحظون بدعم غير مسبوق في عهد فخامة الرئيس. 

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