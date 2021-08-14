بعد رفض نوال الزغبى استلامها.. ما هى جائزة الـ«موريكس دور»؟

قدّمت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اعتذارها عن قبول جائزة الـ"موريكس دور" والتي ستقام قريبًا في لبنان، بسبب ما تمر به البلاد من أحداث عصيبة، وهو الأمر الذي أعربت عن حزنها الشديد تجاهه.

وكتبت الزغبي، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "لا شكّ بأنّ جائزة الموريكس دور تعدّ من واجهات لبنان الحضارية، ولا شكّ بأن الإصرار على تنظيمها في بيروت رغم كل المآسي هو خطوة جبّارة".

وأضافت المطربة نوال الزغبي: "لكنني أعلن اعتذاري عن عدم قبولها هذا العام بسبب الوضع الصعب الذي تمرّ به البلاد، على أمل أن تكون قيامة لبنان قد أصبحت قريبة، لبنان ليس بخير".

ويرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن جائزة موريكس دور كالتالي:

الموريكس عرفت باسم جائزة موريكس الذهبية.

الموريكس هي جائزة لبنانية سنوية.

بدأت لأول مرة في 4 يونيو 2000 بواسطة الطبيبين زاهي وفادي حلو للاعتراف بالإنجازات التي تحققت في مجال الفن في لبنان والمنطقة العربية والعالم.

أقيم الحفل الأول من جائزة الموريكس تحت رعاية الوزير سليمان طرابلسي في ريجنسي بالاس بادما.

أقيم الحفل الثاني من جائزة الموريكس دور في 2001 تحت رعاية وزير الإعلام غازي العريضي في قصر المسرح قيصر في أدما.

تمنح الجائزة على مدار 21 عامًا كل عام لفنان مختلف صاحب تأثير على الجماهير.

جدير بالذكر أن المطربة اللبنانية نوال الزغبي طرحت أحدث أغنياتها "ارقص" عبر YouTube، من إخراج فادي حداد، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، كليب "ارقص" من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان ألفريد الأسعد وتوزيع روبير الأسعد ميكس وماستر نور الأسعد.

يُجدر الإشارة إلى أن المطربة نوال الزغبي في منطقة جل الديب، ووالدها جورج الزغبي، وأمها جمال الزغبي، وهي الشقيقة الكبرى لأشقائها الثلاثة، بولا، مارسيل، داني، عارض والداها دخولها للفن، ولكنهم وافقوا بعد ذلك بعدما لمسوا جديتها في هذا القرار.

بدأت مسيرتها الفنية في سن الخامسة عشرة حين اشتركت في البرنامج اللبناني لاكتشاف المواهب آنذاك استديو الفن من إنتاج المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBC"، وغنت أمام الآلاف من المشاهدين وهي لازالت طالبة بالمدرسة.