«حلاق» يلقى زوجته من الطابق الثانى فى الدقهلية

ألقى حلاق زوجته من الطابق الثاني، بمنطقة الجلاء في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بسبب خلافات بينهما أثناء تواجدها بشقة شقيقتها.

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول أمل ص ر 22 سنة، ربة منزل ، ومقيمة طرف قرية نقيطة ”دائرة مركز المنصورة، مصابة بشرخ بالحوض وكسر بالذراع اليمنى، ادعاء سقوط من علو، وتلقت العلاج اللازم وتصرح لها بالخروج.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤالها قررت بأنها حال وجودها بشقة شقيقتها المدعوة ن 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع «الجلاء» دائرة القسم، لوجود خلافات بينها وزوجها المدعو محمد م 30 سنة، حلاق، ومقيم قرية نقيطة ”دائرة مركز المنصورة، وحضر إليها الأخير وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بدفعها حال وقوفهما بشرفة الطابق الثاني، مما أدى إلى سقوطها أرضا بالشارع وحدثت إصابتها.

وبسؤال شقيقتها، أيدت ذات المضمون، وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12233 لسنة 2021 جنح قسم أول المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.