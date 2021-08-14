التحقيق مع «حلاق» ألقى زوجته من «الثاني» بالمنصورة

تباشر النيابة العامة، اليوم السبت، التحقيق مع حلاق قام بإلقاء زوجته ربة منزل من الطابق الثاني، بمنطقة الجلاء في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بسبب مشاجرة نشبت بينهما أثناء تواجدها بشقة شقيقتها واستعلمت النيابة عن حالة المصابة تمهيدا للانتقال وسماع أقوالها.

إصابة زوجة ألقاها زوجها من الثاني بكسور متفرقة

تلقى اللواء السيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطاراً من اللواء إيهاب عطية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي بوصول أمل ص ر 22 سنة، ربة منزل ، ومقيمة طرف قرية نقيطة ” دائرة مركز المنصورة ، مصابة بشرخ بالحوض وكسر بالذراع الأيمن، ادعاء سقوط من علو، وتلقت العلاج اللازم وتصرح لها بالخروج.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبسؤالها قررت بأنها حال تواجدها بشقة شقيقتها المدعوة ن 27 سنة، ربة منزل، ومقيمة بشارع ” الجلاء ” دائرة القسم، لوجود خلافات بينها وزوجها المدعو محمد م 30 سنة، حلاق، ومقيم قرية نقيطة ” دائرة مركز المنصورة ، وحضر إليها الأخير وحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بدفعها حال وقوفهما بشرفة الطابق الثاني مما أدي إلي سقوطها أرضا بالشارع وحدثت إصابتها بسؤال شقيقتها ، أيدت ذات المضمون، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12233لسنة2021 جنح قسم أول المنصورة، وجاري العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة القتل العمد

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

- شروط تشديد العقوبة

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.