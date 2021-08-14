«طالبان» على بُعد 11 كيلومترًا من العاصمة كابول

أفاد مسؤول أفغاني، قبل قليل، بأن مقاتلي طالبان وصلوا إلى منطقة شار أسياب على بعد 11 كيلومترًا جنوب العاصمة كابول.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤولون محليون في أفغانستان، إن عناصر حركة طالبان سيطروا على مناطق جديدة جنوب العاصمة.

ووفقا لهدى أحمدي النائبة عن إقليم لوجار، فإن طالبان سيطرت على مدينة شار أسياب، التي تبعد نحو 11 كيلومترا عن كابول.

وقالت أحمدي أيضا إن المسلحين احتجزوا المسئولين المحليين في المدينة.

يأتي ذلك فيما كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن تقييم استخباراتي جديد، أن طالبان قد تحاصر كابول في غضون 72 ساعة.

من جانبها، قالت حركة طالبان إنها سيطرت على مدينة أسد آباد عاصمة ولاية كونر، ومدينتي كران ومنجان في ولاية بدخشان، ومدينة غارديز في ولاية بكتيا الأفغانية.

وفي الأجزاء الشمالية من البلاد، شهدت مزار شريف هجوما عنيفا نفذته عناصر طالبان، وتصدت له القوات الحكومية.

وأعلنت حركة طالبان، أنها بدأت القتال لدخول مدينة مزار الشريف عاصمة ولاية "بلخ".

وأفادت مصادر للقوات الحكومية الأفغانية بمقتل 19 من عناصر طالبان، وإصابة 6 آخرين في عمليات تطهير نفذتها قوات الأمن الأفغانية في منطقة شولجارا بإقليم بلخ.

وما زالت حركة طالبان تسعى للزحف نحو العاصمة كابول، اليوم السبت، مع سقوط الولايات الأفغانية واحدة تلو الأخرى، وبعضها دون قتال، حيث باتت الحركة تسيطر على 14 من عواصم الأقاليم الأفغانية البالغ عددها 34 منذ السادس من أغسطس، فيما قال نائب أفغاني إن حركة طالبان استولت على ولاية لوغار، جنوب العاصمة.

وفى السياق ذاته، أمرت السفارة الأمريكية في كابول موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية، مع اقتراب متمردي الحركة من العاصمة الأفغانية وتزامنا، بدأت طلائع القوات الأمريكية الوصول إلى مطار العاصمة كابول.

كما أصدرت السفارة الأمريكية في كابول تعليمات لموظفيها بضرورة التخلص من الوثائق السرية والحساسة.

من جانبه، صرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن هذا إجراء عادي في حالة تقليص الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة في بلد ما.

يأتي ذلك فيما قال مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن جنودا أمريكيين وصلوا إلى كابل للمساعدة في إجلاء موظفي السفارة الأمريكية ومدنيين آخرين من العاصمة الأفغانية.

وفى السياق، أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بأن كتيبتين من مشاة البحرية المارينز وثالثة من سلاح المشاة، قوامها نحو 3 آلاف عسكري، ستصل إلى كابل بحلول مساء غد الأحد.