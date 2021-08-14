فريق وسط البلد ومواهب الأوبرا في محكى القلعة.. الاثنين

ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا فى الثامنة مساء الاثنين 16 أغسطس على مسرح المحكى.

ويتضمن مختارات من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها زى ما هى حبها، أغلى اسم فى الوجود، يا حلو ناديلى، عطشان يا اسمرانى، ان كنت ناسى، يا وابور قوللى، على بلد المحبوب، ساكن فى حى السيدة، ع اليادى، امتى الزمان، يونس، صوت الجماهير، على اسم مصر، اذا مصر قالت ، مصر هى امى .

يليه حفلا لفريق وسط البلد الذى يقدم مجموعة متميزة من أعماله الخاصة والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى ، وسط البلد ، انتيكا ، هيلاهوب ، عم مينا ، مجنون ، اتكلمى ، بإمكان ، شمس النهار وغيرها .

مهرجان «قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء»، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفنى بالأوبرا. وتضم ليالى المهرجان ٣١ حفلًا موسيقيًا وغنائيًا، ويقام يوميًا فى الثامنة مساءً على مسرح المحكى بالقلعة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

برنامج حفلات مهرجان القلعة

- برنامج الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء

- تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار

- تضم فعاليات المهرجان 31 حفل موسيقي وغنائي

- ينطلق المهرجان مساء الأحد 15 أغسطس حتى الاثنين 30 أغسطس

- تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الأول للقلعة

- تقام الحفلات بحد أقصي أربعة آلاف مشاهد يوميا

- الإثنين 16 أغسطس مي فاروق

- الثلاثاء 17 أغسطس أحمد جمال

- الأربعاء 18 أغسطس ياسين التهامي

- الخميس 19 أغسطس علي الحجار