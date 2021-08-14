السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فريق وسط البلد ومواهب الأوبرا في محكى القلعة.. الاثنين

فريق وسط البلد
فريق وسط البلد

ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد حفلا فى الثامنة مساء الاثنين 16 أغسطس على مسرح المحكى.

 ويتضمن مختارات من أعمال الموسيقى العربية التراثية والمعاصرة منها زى ما هى حبها، أغلى اسم فى الوجود، يا حلو ناديلى، عطشان يا اسمرانى، ان كنت ناسى، يا وابور قوللى، على بلد المحبوب، ساكن فى حى السيدة، ع اليادى، امتى الزمان، يونس، صوت الجماهير، على اسم مصر، اذا مصر قالت ، مصر هى امى . 

يليه حفلا لفريق وسط البلد الذى يقدم مجموعة متميزة من أعماله الخاصة والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى ، وسط البلد ، انتيكا ، هيلاهوب ، عم مينا ، مجنون ، اتكلمى ، بإمكان ، شمس النهار وغيرها .

 

مهرجان «قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء»، تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على برنامجه الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفنى بالأوبرا. وتضم ليالى المهرجان ٣١ حفلًا موسيقيًا وغنائيًا، ويقام يوميًا فى الثامنة مساءً على مسرح المحكى بالقلعة، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

 

برنامج حفلات مهرجان القلعة

- برنامج الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء
- تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار
- تضم فعاليات المهرجان 31 حفل موسيقي وغنائي
- ينطلق المهرجان مساء الأحد 15 أغسطس حتى الاثنين 30 أغسطس
- تم إقامة 6 منافذ بيع للتذاكر بسعر رمزي في المدخل الأول للقلعة
- تقام الحفلات بحد أقصي أربعة آلاف مشاهد يوميا
- الإثنين 16 أغسطس مي فاروق
- الثلاثاء 17 أغسطس أحمد جمال
- الأربعاء 18 أغسطس ياسين التهامي
- الخميس 19 أغسطس علي الحجار

مهرجان قلعة صلاح الدين مجدي صابر دار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية مركز تنمية المواهب قلعة صلاح الدين الدكتور مجدي صابر مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء شباب مركز تنمية المواهب مهرجان قلعة صلاح الدين تنمية المواهب زمان فريق وسط البلد

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«على أعتاب الموجة الرابعة».. خريطة رقمية توضح الوضع الوبائى فى مصر

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

قرارات جديدة بشأن عودة الطيران بين مصر والسعودية

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

قانون «ممتلكات اليهود».. أزمة جديدة بين إسرائيل وبولندا بسبب «الهولوكوست»

جهود مصرية لاستمرار الهدوء على حدود غزة

عام على اتفاق التطبيع.. كيف أصبحت العلاقات بين إسرائيل والإمارات؟