سائق توك توك يطعن «حماه» بمطواة بالدقهلية

أًصيب سائق بمركز الكردي بمحافظة الدقهلية بجرح قطعي أسفل الكتف اليسرى نتيجة طعنه بمطواة على يد زوج ابنته، وذلك بعد خلافات بينهما بسبب المصاهرة ولجوء ابنته إلى المحكمة لطلب الخلع.

كان اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر من مستشفى ميت سلسيل المركزي، بوصول "فكري السيد محمد خليفة"، 56 عاما، سائق، ومقيم بندر الكردي، مصابا بجرح قطعي أسفل الكتف اليسرى.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم زوج كريمته ويدعي" أحمد صبري البيلي"، 37 عاما، سائق توك توك ومقيم قرية الرياض بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بآلة حادة "مطواه" بحوزته، لوجود خلافات بينهما بسبب المصاهرة ووجود قضايا منظورة امام المحاكم.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبإرشاده جرى ضبط الأداة المستخدمة فى الواقعة، والتحفظ عليها.

حرر عن ذلك المحضر رقم 7358/2021 جنح مركز شرطه منية النصر والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.