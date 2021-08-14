نتيجة 3 ثانوى.. سجل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من الدستور

يقدم «الدستور» لطلاب الصف الثالث الثانوي خدمة تسجيل البيانات للحصول على نتيجة 3 ثانوي (نتيجة الثانوية العامة 2021)، فور ظهورها حيث يترقب طلاب الثانوي العام موعد إعلان نتيجة الامتحانات للعام الدراسي 2020-2021.

موعد اعتماد نتيجة 3 ثانوي رسميًا من وزير التربية والتعليم

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد اعتماد نتيجة امتحانات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020-2021، حيث أكد أنها قد تظهر يوم 16 أو 17 أو 18 أغسطس الجاري.

كما نفى وزير التعليم الأنباء التي تناولت ظهور النتيجة يوم الأحد الموافق 15 أغسطس، وكذلك الأخبار التي تناولت مؤشرات نتيجة الثانوية العامة ونسب النجاح وعدد الأوائل، مؤكدًا عدم صحة هذه الأنباء وأن للوزارة موقع رسمي وصفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهي المصدر الرئيسي للأخبار الصحيحة وأن ما يتم تداوله على المواقع وصفحات السوشيال ميديا وغير موجود على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم فهو لا يمت للحقيقة بصلة وعبارة عن اجتهادات فردية تستهدف جذب انتباه الجمهور لتحقيق أكبر عدد من المشاهدات.

رابط وخطوات تسجيل البيانات على موقع الدستور للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور ظهورها

حصل «الدستور» على نتيجة الثانوية العامة 2021، ويمكن الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برقم الجلوس فقط عبر الرابط المخصص لـ نتيجة 3 ثانوي على موقع الدستور (من هنا).

كما يمكن أيضًا لطلاب الثانوي العام تسجيل بياناتهم على الموقع، وسيتم إرسال النتيجة بشكل تلقائي لهم على البريد الإلكتروني أو عبر رقم الهاتف، كخدمة مجانية يقدمها الموقع للطلاب للتوفير عليهم عناء البحث يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021.

خطوات التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 على الدستور

الدخول على الرابط المخصص لنتيجة الثانوي العام على موقع الدستور ( من هنا ) كتابة اسم الطالب رباعي في المربع الأول كتابة رقم الجلوس فى المربع الثاني والتأكد من كتابته بشكل صحيح كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب لاستقبال النتيجة علية فور اعتمادها كتابة رقم الهاتف الخاص بالطالب والذي تصله رسالة من الدستور بتفاصيل النتيجة فور ظهورها. اضغط سجل الآن

رابط وزارة التربية والتعليم للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي

لم تكشف حتى الآن وزارة التربية والتعليم عن رابط الاستعلام عن نتيجة 3 ثانوي للعام الدراسي 2020-2021، حيث ستقوم الوزارة بنشر الرابط فور اعتماد الدكتور طارق شوقي للنتيجة مباشرة، ومن المتوقع أن تظهر النتيجة على رابط بوابة الثانوية العامة (من هنا).

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تناولنا فى هذا التقرير رابط وخطوات تسجيل البيانات على موقع الدستور للحصول على نتيجة 3 ثانوي لهذا العام، وكذلك رابط وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 وموعد ظهور النتيجة واعتمادها بشكل رسمي، مع خالص التمنيات لطلاب الصف الثالث الثانوي بالنجاح والتوفيق.