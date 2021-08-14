السبت 14 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طفلة بنزيف في المخ لسقوطها من الخامس في 15 مايو

سقوط طفل
سقوط طفل

أصيبت طفلة بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة، اليوم السبت، إثر سقوطها من علو بلكونة  شقة أسرتها بالطابق الخامس بعقار سكني في مدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وتم إيداعها بالعناية المركزة داخل المستشفى العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في محاولة لإنقاذ حياتها.

تفاصيل إصابة طفلة بكسر في الجمجمة نتيجة سقوط من علو

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، إشارة من مستشفى حلوان العام، مفادها استقبال الطفلة "ملك"، 14 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، نتيجة السقوط من علو. 

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء لهو الطفلة اختل توازنها وسقطت من شرفة منزلها ولا يوجد شبهة جنائية حول الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

وفي سياق منفصل لقى شخص في وقت سابق مصرعه إثر سقوطه من سطح عقار سكني في منطقة المرج محافظة القاهرة، وتم نقله الى المستشفى وبجسده إصابات وكسور بالغة الخطورة وتوفي على إثرها في الحال، وانتقل رجال المباحث للمكان لإجراء التحريات حول الواقعة تفاصيل مصرع شاب سقط من سطح عمارة في المرج.

 تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مصاب بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه أم كونها حالة انتحار، وقال شهود عيان إن الشاب انتحر، وأضاف شهود العيان أن المتوفى ألقى بنفسه من الطابق العاشر بسبب مروره بحالة نفسية سيئة وأن جسده تهشم جراء السقوط من هذا العلو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

محافظة القاهرة قسم شرطة سقوط الكشف الطبى طفلة العناية المركزة حالة نفسية سقوط طفلة تفريغ كاميرات المراقبة سطح عقار

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