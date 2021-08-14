السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أسيوط تطلق قافلة طبية شاملة بقرية النواورة.. الأحد

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية شاملة، غدا الأحد، تستهدف قرية النواورة بمركز البدارى، بالتنسيق مع الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الازهر لفرع الوجه القبلى والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة وذلك فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستهدف القرى الاكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار المحافظ الى مشاركته غدا الاحد الموافق 15 اغسطس فى فعاليات القافلة الطبية الشاملة بقرية النواورة بمركز البدارى والتى تضم تخصصات " باطنة وجهاز هضمى وقلب وجراحة عامة وانف وأذن وروماتيزم وصدر ورمد وعصبية واطفال " مع توقيع الكشف وصرف الادوية بالمجان وذلك بمقر وحدة طب الاسرة بالنواورة وبحضور قيادات فرع جامعة الازهر والصحة واهالى القرية والقرى المجاورة على ان تبدا من التاسعة صباحا.

وأكد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة للقوافل الطبية التى تنظمها مديرية الصحة بالتنسيق مع جامعتى اسيوط والازهر ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الاهلية بقرى ونجوع المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين وتوفير وصرف العلاج للحالات من خلال صيدلية القافلة التى تم تجهيزها وتدعيمها بالأدوية وتحويل الحالات المرضية التى تحتاج إلى عمليات جراحية إلى المستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة مع الالتزام بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" مشيرا الى استمرار تنظيم قوافل طبية مجانية بالمراكز والقرى لتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وخاصة فى القرى والنجوع البعيدة والأكثر احتياجاً، لدعم مستوى الخدمة الصحية، فى إطار فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

اسيوط محافظة نفقة الدولة مستشفيات محافظ أسيوط مديرية الصحة وكيل وزارة الصحة المبادرة الرئاسية

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