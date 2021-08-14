2000 متدرب يجتازون دورة أساسيات التحول الرقمى بجامعة بنها

أعلنت جامعة بنها عن اجتياز 2000 متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي والتي نظمتها الجامعة، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس الجامعة.

وتأتي الدورة في إطار استراتيجية جامعة بنها للتحول الرقمي وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا والجهاز الإداري، حيث أتاحت الجامعة مقرين للتدريب بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ووحدة الحاسب الآلي بكلية التجارة.

وقال الدكتور محمود الهباق، مدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات، إن الدورة اجتازها 2000 متدرب، منهم 196 معيدًا، 190 مدرسًا مساعدًا، 23 مدرسًا، 11 أستاذًا مساعدًا، 42 إداريًا، 1538 طالب دراسات عليا، مشيرًا إلى أن شهادة أساسيات التحول الرقمي تعد من متطلبات منح الدرجات العلمية لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها.

وأشار إلى أنه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج، على أن تكون 5 برامج إجبارية و(2) اختياري من باقي البرامج، ويكون إجمالي أيام التدريب 14 يومًا بإجمالي 70 ساعة تدريبية بواقع 5 ساعات يوميًا.

وأضاف الهباق، أن مدة صلاحية الشهادة تكون 5 سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها، ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين، كما يُشترط لاجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف علي قطاع خدمة المجتمع والمشرف العام على المدن الجامعية، جولة تفقدية داخل المدن الجامعية بكفرسعد "بنين وبنات".

وشملت الجولة التي شهدها الدكتور سيد عبدالونيس، نائب المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور عوض الله سليمان، مدير عام المدن، أعمال الصيانة التى تجرى بالمدن الجامعية، في إطار الاستعدادات لاستقبال الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

كما شملت الجولة تفقد الملاعب والورش والغرف السكنية بالمدن ومتابعة صيانتها وتجهيزها بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب، والعمل على توفير أوجه الراحة لهم داخل المدن الجامعية.