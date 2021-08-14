إحالة العاملين بالوحدة المحلية ومركز الشباب بميت عاصم للتحقيق

قام عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر بعد ظهر اليوم السبت بالمرور على الوحدة المحلية بميت عاصم ومركز شباب ميت عاصم التابع لنطاق ذات الوحدة المحلية.

الوحدة المحلية

وخلال المرور تبين وجود الوحدة المحلية مغلقة وعدم وجود أي من العاملين بالنوبتجية وعلى الفور قرر إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية برئاسة المركز.

وأثناء مرور سعد على مركز شباب ميت حديد الذي لم يتواجد فيه أحد قرر رفع مذكرة لرئيس مركز ومدينة منية النصر لمخاطبة الشباب والرياضة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتغيبين عن العمل بمركز الشباب.

الوحدة المحلية

وأكد نائب رئيس مركز ومدينة منية النصر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على حسن سير العمل والانضباط الوظيفي ومدى تلبية احتياجات المواطنين ومطالبهم.

وأشار سعد إلى أن ذلك يأتي في إطار تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لحسن سير العمل في مختلف القطاعات وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين.

الوحدة المحلية



وفي إطار توجيهات الدكتور رضا قويطة رئيس مركز ومدينة منية النصر.

كما لقي سائق مصرعه غرقا بترعة ملاصقة لأرضه الزراعية، بعدما انزلقت قدماه بها، أثناء ريه للأرض، بإحدى قرى مركز أجا بمحافظة الدقهلية.

الوحدة المحلية

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمركز شرطة أجا من مستشفى أجا المركزي بوصول محمود.ع.د. (45 سنة-سائق)، مقيم قرية تلبنت دائرة المركز جثة هامدة ادعاء حادث غرق.

الوحدة المحلية

وبانتقال الضباط والفحص وسؤال كل من زوجته وابنه قررا أنه أثناء قيام المتوفى بري الأرض الزراعية خاصته زمام القرية، ووضع ماكينة الري على شاطئ إحدى الترع الفرعية بالقرية انزلقت قدماه وسقط بالمياه، ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار وتوفى غرقا، ولم يتهما أحدا بالتسبب في وفاته.

الوحدة المحلية

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5739 إداري مركز أجا، وجاري العرض علي النيابة العامة.