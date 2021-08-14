السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيجيريا: وفاة 8 أشخاص وإصابة 200 أخرين بالكوليرا فى ولاية جيجاوة‎‎ الشمالية

الكوليرا
الكوليرا

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا وفاة 8 أشخاص بوباء الكوليرا، فضلا عن إصابة 268 أخرين في ولاية "جيجاوة" شمال البلاد.

وأفاد مسئولون بالوزارة - في تصريحات نقلتها صحف محلية - بأن 145 مريضا بالكوليرا يتلقون حاليا العلاج في مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة "زاريكو" بالولاية، مشيرين إلى أنه تم تسجيل وفاة 8 أشخاص (7 إناث، ورجل) نتيجة تفشي الوباء الكوليرا في "زاريكو".

وفي الوقت نفسه، أكد المسئولون أن البلدة تحتاج إلى المزيد من المساعدة الطبية لتهدئة الوضع الوبائي، معربين عن أسفهم حيال نقص معدات الحماية والطواقم الطبية.

وقد سجلت "جيجاوة" أول حالة إصابة بالكوليرا في 19 يوليو الماضي، حيث قيل إن أكثر من 30 شخصا لقوا مصرعهم وتم نقل 200 آخرين إلى المستشفى.

وقال السكرتير الدائم بوزارة الصحة بالولاية الدكتور ساليسو موازو، أثناء تأكيده عودة ظهور المرض في المنطقة، "إن السلطات الصحية سجلت حالات إصابة بالكوليرا في 19 من أصل 27 منطقة حكومية محلية في الولاية، موضحا أنه تم تسجيل 90% من الوفيات في المنزل نظرا لعدم لجوء المواطنين إلى المستشفيات في بداية أعراض المرض، لذلك لا توجد حتى الآن أرقام دقيقة بشأن الوضع الوبائي في المنطقة.

وكانت وزارة الصحة النيجيرية قد أعلنت، سابقا، أن تفشي مرض الكوليرا في نيجيريا تسبب في وفاة 325 شخصا منذ بداية العام الجاري، وأن جميع الوفيات سجلت في 15 ولاية من أصل 36 ولاية نيجيرية، وكذلك في العاصمة أبوجا، مشيرة إلى أن هذه المناطق أصبحت في بؤرة تفشي المرض.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

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