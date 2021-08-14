السبت 14 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الكوارث الطبيعية والبشرية تكبد شركات التأمين 42 مليار دولار تعويضات

تأمين
تأمين

كشف تقرير إحصائي عن إعادة التأمين أن الكوارث الطبيعية والبشرية كبدت شركات التأمين العالمية 42 مليار دولار تعويضات خلال النصف الأول من العام الحالى 2021، وساهم التجمد الشتوي الشديد وعواصف البَرَد وحرائق الغابات في خسائر كارثة طبيعية بلغت 40 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2021، وفقًا لتقديرات سيجما الأولية لمعهد  سويس رى لإعادة التأمين Swiss Re Institute، وهذا أعلى من متوسط السنوات العشر السابقة البالغ 33 مليار دولار أمريكي وثاني أعلى مستوى مسجل للنصف الأول بعد عام 2011، عندما أدت الزلازل الكبيرة في اليابان ونيوزيلندا إلى دفع إجمالي ستة أشهر إلى 104 مليار دولار أمريكي، وتسببت الكوارث التي من صنع الإنسان في خسائر أخرى مؤمنة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من هذا العام .

ووفقا للتقرير أنه تتجلى آثار تغير المناخ في درجات الحرارة الأكثر دفئًا، وارتفاع مستويات سطح البحر، والمزيد من أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، واشتداد الظواهر الجوية المتطرفة.

وأوضح التقرير أنه تؤدي الأخطار الثانوية، مثل العواصف الشتوية والبرد والفيضانات وحرائق الغابات، إلى جانب التنمية الحضرية السريعة وتراكم الثروة في المناطق المعرضة للكوارث، إلى خسائر كوارث أعلى من أي وقت مضى، وتؤكد تجربة عام 2021 حتى الآن على المخاطر المتزايدة لهذه المخاطر، مما يعرض مجتمعات أكبر من أي وقت مضى لأحداث مناخية شديدة.

ووفقا للتقرير فأنه تقدر الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن أحداث الكوارث بنحو 77 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2021، وهذا أقل من المتوسط ​​خلال السنوات العشر الماضية (108 مليار دولار أمريكي)، ومن المتوقع أن يرتفع رقم الخسارة الاقتصادية مع احتساب المزيد من الخسائر في الأشهر المقبلة.

وأكد التقرير أنه لا يمثل النصف الأول من العام أيضًا أرقام العام بأكمله ، لأن الربع الثالث تاريخيًا هو الأكثر عرضة للخسارة من حيث الكوارث الطبيعية. من إجمالي الخسائر الاقتصادية المقدرة في النصف الأول من عام 2021 ، كان 74 مليار دولار أمريكي ناجمة عن الكوارث الطبيعية ، في حين تسببت الكوارث من صنع الإنسان في زيادة 3 مليارات دولار أمريكي. فقد ما يقرب من 4500 شخص حياتهم أو فُقدوا في أحداث كارثة في النصف الأول.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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