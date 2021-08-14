ماذا قدم مجلس الوزراء خلال أسبوع؟ (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 7 حتى 14 أغسطس 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بتجديد تعيين السيد/ محمد فريد محمد صالح، رئيساً للبورصة المصرية، لمدة 4 سنوات، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إنهاء التخصيص المقرر للنفع العام على مساحة 19.92 فدان تعادل 83710.2م2، ناحية محافظة البحر الأحمر، وإعادة تخصيصها لصالح وزارة الشباب والرياضة لإدارتها واستغلالها والتصرف فيها.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على قرار بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 256 لسنة 2006 بإنشاء جامعة خاصة باسم "الجامعة الروسية"، ونص القرار على أن تعدل المادة الثالثة من القرار 256 لسنة 2006، وذلك باستبدال البند 3 ليصبح بمسمى "كلية الإدارة والاقتصاد وتكنولوجيا الأعمال"، وكذا إضافة أربع كليات جديدة هي الفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والألسن واللغات والتقنية، وكلية الذكاء الاصطناعي، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن إضافة كليتي الفنون الجميلة، والعمارة، إلى جامعة "النهضة"، وذلك عبر إضافة بندين جديدين برقمي 9 و10 إلى المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006، الخاص بإنشاء الجامعة.

وشملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار باعتبار بعض المشروعات ضمن المشروعات القومية، وذلك في تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والنواحي الإنشائية والتخطيطية والبنائية، ووفقاً لأحكام القانون رقم 23 لسنة 2015، ومن هذه المشروعات: مشروعات الشراكة لتنمية أراضي شركات قطاع الأعمال العام، وتنمية أراضي المحافظات، وكذا جميع مراحل مشروعات "بشاير الخير" بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة، وكذا الموافقة على التعاقد لتنفيذ 30 عملية تأهيل وتبطين ترع ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع، والذى يستهدف تنفيذ تأهيل 5000 كم من الترع خلال العام المالي 2021/2022.

واستكمالاً للقرارات التي تم اتخاذها، فقد تم الموافقة على التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات (WE) لتقديم خدمات تلقي ومتابعة شكاوى المواطنين تليفونياً ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/10/2021، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

يأتي ذلك في حين تم اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 8/8/2021، والخاصة بأوامر الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة تلك الأوامر؛ وذلك لاستكمال الأعمال المنفذة لـ 47 مشروعاً، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار، فضلاً عن اعتماد أسعار بيع البيوت الريفية المزمع تنفيذها بمدن الفرافرة، وباريس، وبلاط، بمحافظة الوادي الجديد، وذلك ضمن مشروع "سكن لكل المصريين".

وفي السياق ذاته، تم اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها بمدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من الأول إلى الثامن، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة، بالإضافة إلى اعتماد أسعار بيع الوحدات السكنية المزمع تنفيذها في مركز شطا بمحافظة دمياط للمواطنين المتقدمين سابقاً بإعلان الصندوق بتاريخ 3/4/2016، الذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ويرغبون في استكمال الحجز بالشروط الجديدة.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في توطين صناعة الدواء في مصر، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتجارة والصناعة، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى اجتماع لاستعراض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون "تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها"، وذلك بحضور وزراء العدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس مجلس إدارة شركة "جريفلز إيجيبت" لمشتقات البلازما.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، وكذا عقد اجتماع لمتابعة خطط التوسع في إقامة المجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث أشار إلى وجود تكليفات من رئيس الجمهورية بوضع ملف المجمعات الصناعية على أجندة الأولويات، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ومسئولي الوزارات المعنية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً لمتابعة الموقف الخاص بتطبيق منظومة التحول الرقمي لإنفاذ القانون، وذلك بحضور وزراء العدل، والمالية، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارات المعنية، وبمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ونائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الهيئة الهندسية.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع ممثلي جمعية "اتصال"، وشركات تطوير برمجيات السيارات والمعدات (برايت سكايز)، بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، فضلاً عن عقد اجتماع لمتابعة جهود تطوير "منظومة التغذية المدرسية" تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وذلك بحضور وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس مجلس إدارة شركة "سايلو فودز"،ومسئولي الوزارات المعنية.

وإلى جانب ما سبق، عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً مع وزيرة التعاون الدولي لمتابعة الجهود التي تقوم بها شركة (مصر لريادة الأعمال والاستثمار) في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار ودعم الشركات الناشئة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس البورصة المصرية، والمدير التنفيذي للشركة، وعدد من الشباب من ممثلي الشركات الناشئة، وأيضاً عقد سيادته اجتماعاً لمراجعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإنشاء منطقة صناعية روسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وزراء العدل، والمالية، والتجارة والصناعة، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية، وممثلي الجهات المعنية.

وبالإضافة لذلك، تم عقد الاجتماع الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة عدد من الملفات مثل تفعيل أوجه التعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والموقف الحالي لفيروس كورونا وتوريد اللقاحات، ونتائج مشاركة البعثة الأوليمبية بطوكيو، وكذلك عقد سيادته اجتماعاً مع وزيري التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة؛ وذلك لاستعراض المؤشرات الأولية لنتائج امتحانات الثانوية العامة، وكذا استعدادات مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب الناجحين، بجانب اجتماع لمتابعة الخطوات الخاصة بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، تمهيداً لإطلاقه، وذلك بحضور وزيرتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، ومسئولي شركات الخطة الإعلامية للمشروع، وبمشاركة عبر تقنية الفيديو كونفرانس لوزيرة الصحة والسكان، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومدير المركز الديموجرافي

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة سيادته جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يوليو 2021، حيث استجابت للجنة خلال الفترة المشار اليها لنحو 687 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين، بالإضافة إلى استعراض سيادته تقريراً أعده القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أكد خلاله مشاركة المركز في منتدى مراكز الفكر الدولية الذي عقد بدبى في الفترة من (٢٧-٢٨) يوليو كمتحدث رئيسي، حيث تم استعراض جهود الحكومة في التعامل مع جائحة كوفيد ١٩ والدور الذى قام به مركز المعلومات خلال الجائحة، وكذلك إتاحة إصدارات المركز لأول مرة في مكتبة الكونجرس الأمريكي.

كما شملت الأنشطة أيضاً، إرسال رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، حيث قدم رئيس الوزراء أطيب التمنيات لشيخ الأزهر، سائلاً المولى أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على فضيلته بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى شعب مصر العظيم، بالخير والتقدم والازدهار، فضلاً عن إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، حيث تقدم بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأطيب التمنيات بهذه المناسبة الجليلة، سائلاً الله أن يعيدها على الرئيس السيسي بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والأمن والسلام.

وكذلك تم استعراض ملامح تقرير وكالة "فيتش سوليوشينز"، في يوليو الماضي بشأن توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي أشاد بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا؛ واعتبره نقطة مضيئة بين اقتصادات المنطقة، وأخيرا تم استعراض أهم الإنجازات التى تحققت خلال الفترة من 2015 وحتى 2021 لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة، وذلك خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر بتشريف الرئيس السيسى، حيث قال إن الدولة المصرية عملت على حل مشكلة العشوائيات من منطلق أن الحق في السكن الكريم هو أحد أهم حقوق الإنسان، وإن الدولة استطاعت خلال 7 سنوات تنفيذ وحدات سكنية تعادل ما تم تنفيذه خلال 40 عاما.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع وزير قطاع الأعمال العام، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة خلال هذه المرحلة مثل محطات شحن السيارات الكهربائية، وجهود إعادة القطن المصري لمكانته العالمية، إلى جانب لقاءه مع الرئيس التنفيذي لشركة "سويفل" المتخصصة في مجال النقل التشاركي، بحضور المدير المالي للشركة، حيث أعرب عن سعادته بالشاب المصري الناجح، الذى استطاع أن يؤسس شركة ناشئة في عمر صغير، والصعود بها إلى مستوى عالمي، مشيراً إلى أن الحكومة تشجع وتدعم بكل السبل الممكنة كل الأفكار والجهود من الشباب المصري.

إنفوجراف

إنفوجراف

إنفوجراف