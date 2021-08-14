غدًا.. الإمارات تبدأ تطبيق إجراءات السفر إلى أبوظبي من خارج الدولة

أعلنت دولة الإمارات تحديث إجراءات السفر الخاصة بمواطنيها والمقيمين والزوار القادمين إلى إمارة أبوظبي من خارج الدولة، على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من يوم غد الأحد.

وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة ‫فيروس كورونا المستجد في إمارة أبوظبي - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية - أنه يتطلب من المطعمين القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول، وفحص إضافي في اليوم السادس دون الحاجة للحجر الصحي، وبالنسبة للمطعمين القادمين من الوجهات الأخرى فيتوجب عليهم إجراء فحص (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 7 أيام، مع إجراء فحص (PCR) إضافي في اليوم السادس.

وأشارت اللجنة إلى أن البرتوكول يطبق على المطعمين بالكامل من المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وكذلك الزوار المثبت حصولهم على التطعيم في تطبيق الحصن، أما بالنسبة لإجراءات السفر الخاصة بغير المطعمين من المواطنين والمقيمين والزوار، فيتطلب من القادمين من وجهات القائمة الخضراء إجراء فحص (PCR) عند الوصول دون الحاجة للحجر الصحي، بالإضافة إلى إجراء فحص لمسحة (PCR) إضافي في اليوم السادس واليوم التاسع، أما بالنسبة لغير المطعمين من مواطنين ومقيمين وزوار القادمين من الوجهات الأخرى إجراء فحص (PCR) عند الوصول والحجر الصحي لمدة 10 أيام، مع إجراء فحص آخر في اليوم التاسع.