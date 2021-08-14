السبت 14 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

أهم تصريحات رئيس الوزراء خلال افتتاح الرئيس مشروعات مدينة بدر

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

تنشر "الدستور" إنفوجراف عن أهم تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر.

ومن أبرز تلك التصريحات:

- اختيار 135 منطقة على مساحة 152 ألف فدان يقطنها أكثر من 7 ملايين نسمة.

- انتهينا من تطوير 56 منطقة غير آمنة لخدمة 450 ألف أسرة.

- تم بناء الوحدات السكنية خلال 7 سنوات، تعادل ما تم بناؤه خلال 40 سنة.

- الانتهاء من بناء المشروعات البديلة للعشوائيات بنسبة 100%.

- تسكين 90% بالفعل والـ10% المتبقية أنشأنا الوحدات ويتم حاليًا إنهاء الخدمات الأخيرة

- لدينا 15 منطقة سيتم نقلها بالفعل في المناطق الجديدة التي تم بناؤها.

وأكد «مدبولي» في كلمته خلال الافتتاح، أن المواطنين لجأوا لحل مشكلات الإسكان بنفسهم بعيدًا عن الدولة؛ مما أدى إلى وجود ما سماه «النمو العشوائي»؛ مؤكدًا اعتزام الدولة على التصدي لهذه الظاهرة، مضيفًا أن الدولة المصرية تسير في طرق متوازية وهي القضاء على العشوائيات، وتطوير الريف المصري عن طريق مبادرة حياة كريمة، وافتتاح مدن جديدة، ومعالجة الظواهر العشوائية القائمة بالفعل؛ مشيرًا إلى صعوبة البند الأخير؛ نظرًا لإقامة مواطنين بتلك المناطق.

وتابع أن مبادرة «حياة كريمة» التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد جوهرة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنه منذ تولي الرئيس السيسي الحكم كان هدفه القضاء على العشوائيات وإنهاء معاناة سكانها.

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وائل لطفي

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