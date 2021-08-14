السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جابر بغدادى يستقبل رئيس مركز التصوف العالمي لعقد عدد من بروتوكولات التعاون

رئيس مركز التصوف
رئيس مركز التصوف العالمى والداعية جابر بغدادى

التقى الدكتور مازن الشريف رئيس مركز التصوف العالمى وتراث أهل البيت، الداعية الإسلامى الشيخ جابر بغدادى، وذلك فى مقر مؤسسة القبة الخضراء التى يترأسها "بغدادى" بمحافظة  بنى سويف، حيث تم مناقشة عدد من الأمور والقضايا التى تهم الصوفية فى مشارق الأرض ومغاربها، حيث تم الحديث عن الدور الذي يجب أن تلعبه الصوفية فى نشر الوسطية والتسامح الديني في العالم. 

233629612_575239413640760_7737994177596618092_n
رئيس مركز التصوف العالمى والداعية جابر بغدادى 

ورافق الدكتور مازن الشريف فى زيارته للداعية جابر بغدادى الشيخ أحمد شحاته المستشار العلمى للطريقة الرفاعية وعضو الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ببريطانيا، حيث كان اللقاء حافل بالحديث عن كافة الأمور المتعلقة بالتصوف، إضافة إلى الحديث عن التعاون بين مركز التصوف العالمي وبين الطريقة الخلوتية الجودية التى يتقلد الشيخ جابر بغدادى منصب الوكيل العام لها فى محافظة بنى سويف . 

ورحب الشيخ جابر بغدادى رئيس مؤسسة القبة الخضراء ووكيل الطريقة الخلوتية الجودية بزيارة المفكر التونسي الدكتور مازن الشريف حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" نرحب بوفد الصوفى الدولى برئاسة الدكتور التونسي السيد مازن الشريف ونسأل الله أن يحفظ بلادهم من كل سوء ومكروه فنحن نتمنى الخير لكل بلاد العالم وخصوصا بلاد العرب والمسلمين فلا يمكن أن ننال الخير إلا بحب الخير للآخرين فالجميع سواسية وأهل وأخوة . 

234868619_1026491354771984_3518387031595842018_n
رئيس مركز التصوف العالمى والداعية جابر بغدادى 

واتفق رئيس مركز التصوف العالمي والداعية جابر بغدادى على عقد عدد من بروتوكولات التعاون خلال الفترة القادمة لخدمة الإسلام والتصوف لإعلاء راية الوسطية، وضم الوفد الدولي عدد من المفكرين والباحثين في المجال العلمي و الديني والصوفي والفكري مثل الدكتور مازن الشريف رئيس مركز التصوف العالمي بشمال إفريقيا، وبعض العلماء والشخصيات الأخرى مثل الباحث محمد الغدامسى ونبيل الغدامسى من دولة ليبيا.

الجدير بالذكر، أن الوفد الصوفى الدولى استهل زيارته لمصر بزيارة الجامع الأزهر، ثم زيارة مسجد ومقام القطب الصوفي سيدي أحمد الدردير، ثم السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين الملقبة بالنبوية، ثم زيارة عقيلة بني هاشم المشيرة السيدة زينب، ثم الذهاب لمسجد الإمام الحسين، وكانت ليلة ماتعة عامرة بالعلم والذكر والفكر والتعريج على علوم الصالحين والمديح في خير المرسلين، حيث تم عمل احتفالية في الساحة الرفاعية لمؤسسها إبراهيم الرفاعي.

236206086_1199324167254219_1247495402058776279_n
رئيس مركز التصوف العالمى والداعية جابر بغدادى 
رئيس مركز التصوف العالمي يزور جابر بغدادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

ثورة فى أوضة اللبس.. تفاصيل حديث بيبو للاعبى الأهلي قبل مباراة إنبى

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

نتيجة 3 ثانوى.. سجل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 من الدستور

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

مجدلانى: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تمارس الخداع وتضليل الرأى العام

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية