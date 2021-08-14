جابر بغدادى يستقبل رئيس مركز التصوف العالمي لعقد عدد من بروتوكولات التعاون

التقى الدكتور مازن الشريف رئيس مركز التصوف العالمى وتراث أهل البيت، الداعية الإسلامى الشيخ جابر بغدادى، وذلك فى مقر مؤسسة القبة الخضراء التى يترأسها "بغدادى" بمحافظة بنى سويف، حيث تم مناقشة عدد من الأمور والقضايا التى تهم الصوفية فى مشارق الأرض ومغاربها، حيث تم الحديث عن الدور الذي يجب أن تلعبه الصوفية فى نشر الوسطية والتسامح الديني في العالم.

رئيس مركز التصوف العالمى والداعية جابر بغدادى

ورافق الدكتور مازن الشريف فى زيارته للداعية جابر بغدادى الشيخ أحمد شحاته المستشار العلمى للطريقة الرفاعية وعضو الأكاديمية العالمية لعلماء الصوفية ببريطانيا، حيث كان اللقاء حافل بالحديث عن كافة الأمور المتعلقة بالتصوف، إضافة إلى الحديث عن التعاون بين مركز التصوف العالمي وبين الطريقة الخلوتية الجودية التى يتقلد الشيخ جابر بغدادى منصب الوكيل العام لها فى محافظة بنى سويف .

ورحب الشيخ جابر بغدادى رئيس مؤسسة القبة الخضراء ووكيل الطريقة الخلوتية الجودية بزيارة المفكر التونسي الدكتور مازن الشريف حيث قال فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" نرحب بوفد الصوفى الدولى برئاسة الدكتور التونسي السيد مازن الشريف ونسأل الله أن يحفظ بلادهم من كل سوء ومكروه فنحن نتمنى الخير لكل بلاد العالم وخصوصا بلاد العرب والمسلمين فلا يمكن أن ننال الخير إلا بحب الخير للآخرين فالجميع سواسية وأهل وأخوة .

رئيس مركز التصوف العالمى والداعية جابر بغدادى

واتفق رئيس مركز التصوف العالمي والداعية جابر بغدادى على عقد عدد من بروتوكولات التعاون خلال الفترة القادمة لخدمة الإسلام والتصوف لإعلاء راية الوسطية، وضم الوفد الدولي عدد من المفكرين والباحثين في المجال العلمي و الديني والصوفي والفكري مثل الدكتور مازن الشريف رئيس مركز التصوف العالمي بشمال إفريقيا، وبعض العلماء والشخصيات الأخرى مثل الباحث محمد الغدامسى ونبيل الغدامسى من دولة ليبيا.

الجدير بالذكر، أن الوفد الصوفى الدولى استهل زيارته لمصر بزيارة الجامع الأزهر، ثم زيارة مسجد ومقام القطب الصوفي سيدي أحمد الدردير، ثم السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين الملقبة بالنبوية، ثم زيارة عقيلة بني هاشم المشيرة السيدة زينب، ثم الذهاب لمسجد الإمام الحسين، وكانت ليلة ماتعة عامرة بالعلم والذكر والفكر والتعريج على علوم الصالحين والمديح في خير المرسلين، حيث تم عمل احتفالية في الساحة الرفاعية لمؤسسها إبراهيم الرفاعي.