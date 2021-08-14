السبت 14 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسوان تحصد المركز الثالث بمهرجان «إبداع 9»

جامعة أسوان
جامعة أسوان

فازت جامعة أسوان  بالمركز الثالث  على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بمهرجان “إبداع 9” الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي في مجال الإنشاد الديني المسيحي الترانيم الجماعي تحت رعاية  عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشاد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان بطلاب جامعة أسوان، لحصدهم هذا المركز بمسابقة إبداع، مؤكدًا أن جامعة أسوان تسعى دائمًا إلى التميز في العديد من المجالات، وتولي اهتمامًا خاصًا بالجانب الإبداعي للطلاب بمختلف الأنشطة وتساندهم دائمًا في خطواتهم وتقدم الجامعة الدعم للطلاب في مختلف الأنشطة من خلال الإدارة المركزية  لرعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور ايمن عثمان القائم باعمال رئيس الجامعة، أن الطلاب الفائزين هم سالي سمير عبدالمسيح كلية التمريض والطالب فادي عطا نعيم كلية الألسن والطالب روجيه عماد وديع كلية التجارة والطالب أندرو عزت نجيب كلية الهندسة والطالبة ليزا فرنساوي شكري كلية الخدمة الاجتماعية والطالبة مريم ثروت عطاالله كلية التجارة والطالبة دولاجي جميل محروس كلية العلوم.

أسوان جامعة التعليم العالي الشباب والرياضة وزارة الشباب والرياضة جامعة أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

الانحياز للبسطاء

الأكثر قراءة

«المسئولين هيتعذبوا معايا».. أبرز رسائل الرئيس السيسى اليوم

نتيجة الصف الثالث الثانوي الأزهري 2021 عبر رابط بوابة الأزهر

الصحة: 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و5 حالات وفاة

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية النتائج لمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية 2021

السيسى: أمانة المسؤولية تقتضى التصدى للمشكلات وعدم ترحيلها للأجيال القادمة

اعترافات المتهمة بقتل طفلتها بالهرم: «عشان تبطل العادة السرية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

إنقاذ القاهرة الخديوية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «4»

ماجد حبته

أفغانستان.. ربع قرن إلى الوراء

محمد عبدالعزيز

حار جاف «حارق».. صيفًا

بسنت حسن

حسان والمعونة الأمريكية

مؤمن المحمدي

المعلومات

د. محمد عفيفي

تاريخنا وأسماء الشوارع

د.كريمة الحفناوى

الثقافة فى قرى «حياة كريمة».. شهادة حية

صور

بلقيس تُطرب جمهورها فى دار الأوبرا

الإسماعيلي يهدي الزمالك صدارة الدوري بالتعادل مع الأهلي

العرض الخاص لفيلم موسى

محطة تل أبيب

المزيد

مجدلانى: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تمارس الخداع وتضليل الرأى العام

«خيبة أمل».. تفاصيل منع بينيت لقاء وزير الجيش الإسرائيلي بأبو مازن

فلسطين: نواصل الجهود الدولية لإزالة بؤرة ابيتار الاستيطانية